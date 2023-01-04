Экспорт российской сырой нефти упал до самого низкого уровня за последний год. В ответ на войну России в Украине, западные страны ввели санкции и значительно ограничили импорт российской нефти и продуктов ее переработки.
Российский рынок нефти буксует
За последние четыре недели морские перевозки нефти сократились на 117 000 баррелей нефти в сутки. В среднем за четыре недели Россия экспортировала 2,615 млн баррелей нефти. Эти показатели были самыми низкими в течение года. Поставки в Европу почти прекратились, а поставки в Азию сокращаются каждую неделю.
Западные страны отказались от импорта российской нефти, потому что Россия направляет полученные средства на финансирование войны в Украине. Именно поэтому введен ряд санкций, которые не позволяют европейским странам импортировать российскую нефть.
Свою роль играют и погодные условия - штормы в Черном море и Тихом океане нарушают транспортировку нефти. Ощущается и нехватка судов, что затрудняет транспортировку нефти морем на дальние расстояния.
Отмечается, что эмбарго, установленное Евросоюзом, вызвало значительные проблемы - в настоящее время путь корабля из портов Балтийского моря в Индию занимает в среднем 31 день. Для сравнения, доставка нефти из порта Роттердам в Индию занимает в среднем неделю. Это создает большую нагрузку на флот нефтяных танкеров, который и так сокращался.
Россия становится все более зависимой не только от собственного флота, но и от так называемого теневого флота, который состоит из старых кораблей, принадлежащих небольшим и неизвестным компаниям, основанным в последние месяцы.
Крупнейшими покупателями российской нефти являются Китай, Индия и Турция. Однако поставки в эти страны также начинают сокращаться: в декабре в среднем поступают 2,42 млн баррелей нефти в сутки.
Ранее сообщалось, что 5 декабря страны G7 в ответ на агрессию России в Украине запретили импорт российской нефти, а также отказали в страховании и финансировании компаниям, которые продолжат транспортировку российской нефти, если она будет осуществляться на цена выше ценового потолка - 60 доларов за баррель.
Также с 5 февраля вступят в силу ограничения на ввоз российских нефтепродуктов. Пока не сообщается, будет ли и каким будет потолок цен на российские нефтепродукты.
В первом полугодии 2023 года после запрета на ввоз нефти и нефтепродуктов в Европу объем добычи российской нефти может снизиться на 500 тысяч, до 1 миллиона баррелей нефти в сутки.
Bloomberg напоминает, что за последние 20 лет около 60% экспортных доходов России было получено за счет нефтегазовых ресурсов. В общей структуре бюджета России доходы от нефти и газа составляют более 40%.
Российская нефть все больше экспортируется в Китай и Индию, меняя глобальные маршруты поставок нефти. К этому следует добавить, что Китай и Индия покупают российскую нефть с очень большими скидками, зачастую весьма невыгодными для России.
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