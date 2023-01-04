Российский рынок нефти буксует

Россия становится все более зависимой не только от собственного флота, но и от так называемого теневого флота, который состоит из старых кораблей, принадлежащих небольшим и неизвестным компаниям, основанным в последние месяцы.

Крупнейшими покупателями российской нефти являются Китай, Индия и Турция. Однако поставки в эти страны также начинают сокращаться: в декабре в среднем поступают 2,42 млн баррелей нефти в сутки.

Ранее сообщалось, что 5 декабря страны G7 в ответ на агрессию России в Украине запретили импорт российской нефти, а также отказали в страховании и финансировании компаниям, которые продолжат транспортировку российской нефти, если она будет осуществляться на цена выше ценового потолка - 60 доларов за баррель.

Также с 5 февраля вступят в силу ограничения на ввоз российских нефтепродуктов. Пока не сообщается, будет ли и каким будет потолок цен на российские нефтепродукты.

В первом полугодии 2023 года после запрета на ввоз нефти и нефтепродуктов в Европу объем добычи российской нефти может снизиться на 500 тысяч, до 1 миллиона баррелей нефти в сутки.

Bloomberg напоминает, что за последние 20 лет около 60% экспортных доходов России было получено за счет нефтегазовых ресурсов. В общей структуре бюджета России доходы от нефти и газа составляют более 40%.

Российская нефть все больше экспортируется в Китай и Индию, меняя глобальные маршруты поставок нефти. К этому следует добавить, что Китай и Индия покупают российскую нефть с очень большими скидками, зачастую весьма невыгодными для России.