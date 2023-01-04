Фото ⟩ Германия обвинила мигрантов в новогодних беспорядках

"В крупных немецких городах у нас есть большая проблема с некоторыми молодыми людьми (..), которые презирают нашу страну, совершают насилие и они почти не охвачены образовательными и интеграционными программами", - сказала Нэнси Фезер в интервью немецкой медиа-группе Funke Media Group.

Она призвала привлечь виновных к ответственности.

Фото: Берлин после беспорядков в новогоднюю ночь

В то же время представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер пытался убедить журналистов в том, что заявления о том, что многие участники беспорядков были мигрантами, были уловкой для отвлечения внимания.

В Берлине в канун Нового года 41 полицейский был ранен в результате нападений с применением петард.

Полиция Берлина возбудила в общей сложности 355 дел, и продолжаются расследования нарушений общественного порядка, нападений на сотрудников полиции и оказания сопротивления сотрудникам полиции и спасателям, причинения телесных повреждений и взрывов.

Полиция арестовала 145 человек в Берлине в канун Нового года. Около двух третей арестованных были моложе 25 лет, 27 - моложе 18 лет и 139 из всех арестованных были мужчинами.

Среди задержанных были граждане 18 стран, в том числе 45 граждан Германии.