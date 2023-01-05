Жители Хорватии возмущены: после введения евро наблюдается рост цен

На четвертый день после введения евро в стране широко распространено недовольство повышением цен, на этот раз связанным с переходом на евро. Правительство назвало это злым умыслом и несправедливой спекуляцией.

1 января Хорватия стала двадцатым государством-членом еврозоны.

Многие жители сообщили, что розничные торговцы и поставщики услуг подняли цены, несмотря на обещания правительства и центрального банка не "округлять" цены до более высоких значений.

Министр экономики Хорватии Давор Филипович призвал к срочной встрече с представителями крупнейших розничных сетей для обсуждения повышения цен.

После непродолжительной встречи Филипович сообщил журналистам, что "торговые сети каждый месяц повышали цены, а теперь, после введения евро, снова делают это и пытаются обмануть население. Но это не будет допущено".

Позже он написал в Twitter, что рассматривается все возможности, от введения "черного списка" розничных торговых сетей до замораживания цен на ряд продуктов.