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Жители Хорватии возмущены: после введения евро наблюдается рост цен

rus.tvnet.lv
Жители Хорватии возмущены: после введения евро наблюдается рост цен
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Банкнота евро. Иллюстративное фото
Банкнота евро. Иллюстративное фото Фото: AFP/SCANPIX

Буквально через несколько дней после введения евро в Хорватии наблюдается рост потребительских цен, что возмутило граждан, организации по защите прав потребителей и правительство.

На четвертый день после введения евро в стране широко распространено недовольство повышением цен, на этот раз связанным с переходом на евро. Правительство назвало это злым умыслом и несправедливой спекуляцией.

1 января Хорватия стала двадцатым государством-членом еврозоны.

Многие жители сообщили, что розничные торговцы и поставщики услуг подняли цены, несмотря на обещания правительства и центрального банка не "округлять" цены до более высоких значений.

Министр экономики Хорватии Давор Филипович призвал к срочной встрече с представителями крупнейших розничных сетей для обсуждения повышения цен.

После непродолжительной встречи Филипович сообщил журналистам, что "торговые сети каждый месяц повышали цены, а теперь, после введения евро, снова делают это и пытаются обмануть население. Но это не будет допущено".

Позже он написал в Twitter, что рассматривается все возможности, от введения "черного списка" розничных торговых сетей до замораживания цен на ряд продуктов.

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