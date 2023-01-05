Белый дом: США не слишком обеспокоены большими потерями россиян в Макеевке

Украина сообщает, что в результате атаки погибло почти 400 российских солдат, Россия пока признала гибель 89 человек. Российских мобилизованных разместили в здании ремесленного училища Макеевки, которое в новогоднюю ночь было поражено украинской ракетой, выпущенной из системы HIMARS, поставленной США.

Многие в России критиковали то, что Украина использовала в атаках поставленное США оружие, но представитель Совета национальной безопасности Белого дома по связям с прессой Джон Кирби, подчеркнул, что в этом виновата только Россия.

Он заявил, что администрация США вообще не "волновалась" по поводу убитых россиян. "На них [украинцев] напали, они наносят ответный удар и защищаются. Российские солдаты на их территории являются законными целями для действий украинских военных, точка", - заявил Кирби.

Он не раскрыл оценку США числа жертв в Макеевке, но все стороны признали, что их было много. "Не буду вдаваться в подсчет потерь. Это война. (..) А война - кровавое дело", - сказал Кирби. Он также отказался комментировать роль HIMARS в атаке, но подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат предоставлять Украине системы и помощь, необходимые ей для самообороны.

Кирби отметил, что США поставили Украине HIMARS и, скорее всего, продолжат их поставки.

Он подчеркнул, что это война России против Украины, и отверг утверждения президента России Владимира Путина о том, что на самом деле Россия ведет войну против США, Запада в целом или "экзистенциальной" угрозы.

Галерея: Макеевка, Украина