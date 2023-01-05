Житель Талси приехал в полицию и признался, что задушил жену

7 июля прошлого года около 5:30 утра муниципальная полиция сообщила коллегам из Госполиции о том, что к ним обратился мужчина, который сообщил, что убил свою супругу. В постели квартиры по указанному мужчиной адресу в Талси полицейские обнаружили женщину без сознания. Сотрудники Службы неотложной медицинской помощи констатировали смерть женщины - она была задушена.

В полиции возбуждено уголовное дело по факту убийства. Следствием установлено, что мужчина, движимый ревностью, задушил женщину, после чего отправился в место отдыха для употребления алкогольных напитков. Там он рассказал окружающим о произошедшем, спросив у них совета, стоит ли обратиться в полицию с признанием. Сначала окружающие не поверили мужчине, но, поняв, что он, скорее всего, не врет, вызвали такси, которое довезло его до отделения полиции.

Мужчина признал свою вину и сотрудничал с правоохранителями. В ходе судебно-психиатрической экспертизы его признали виновным. При опросе соседей выяснилось, что те не наблюдали признаков конфликтов у пары. Информации о таких конфликтах в правоохранительные органы также не поступало. Мужчину заключили под стражу на время следствия.

Согласно Уголовному закону такое преступление наказывается пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок от пяти до 20 лет с испытательным надзором на срок до трех лет.

Полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет доказана в установленном законом порядке.