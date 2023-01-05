Принц Гарри в своих мемуарах "Запасной" рассказал о драке со своим старшим братом принцем Уильямом. Об этом сообщает The Guardian.
Принц Гарри рассказал о драке с принцем Уильямом из-за Меган Маркл
По словам Гарри, конфликт случился в 2019 году в Лондоне.
В книге сказано, что Уильям напал на Гарри, когда они повздорили из-за супруги Гарри Меган Маркл: старший брат назвал супругу младшего "сложной, грубой и раздражительной". В свою очередь Гарри обвинил его в отсутствии поддержки и заявил, что брат повторяет слова журналистов.
Согласно сказанному Гарри, словесная перепалка длилась до того, пока Уильям не схватил брата за воротник и не "повалил его на пол".
"Я упал на собачью миску, она разбилась под моим весом, и осколки вонзились в меня. Какое-то время я лежал на полу, пораженный произошедшим. Потом я встал и потребовал, чтобы он ушел", - приводит издание слова из книги принца Гарри.
В мемуарах также отмечается, что старший брат просил Гарри нанести ответный удар, но, как говорит сам младший принц, он отказался от этого.
"Уильям ушел, а затем вернулся с выражением сожаления на лице, он извинился", - пишет Гарри.
После случившегося у него остались царапины и синяки, поэтому ему пришлось обо всем рассказать Меган. Но брат просил его не рассказывать ей об этом, а также после инцидента обратился к психологу.
Гарри пишет, что Меган не разозлилась и не была удивлена драке, однако ей было "очень грустно".
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