За сотрудничество с пропагандистским ресурсом Кремля задержан гражданин Латвии

По имеющейся у агентства LETA информации, арестован Марат Касем, который являлся редактором пропагандистского портала Sputnik Lietuva. В 2018 году он участвовал в парламентских выборах по списку объединения "За альтернативу", а в свое время был исключен из партии "Согласие" за грубость в адрес избирателей.

Задержание было произведено 3 января. Гражданин Латвии задержан по подозрению в предоставлении хозяйственных ресурсов пропагандистскому ресурсу Кремля, на который распространяются санкции Европейского союза (ЕС). Начат уголовный процесс о возможном нарушении санкций ЕС.

VDD сообщает, что следила за деятельностью задержанного гражданина Латвии в течение длительного времени. Он работает в одном из информационных ресурсов подконтрольного Кремлю агентства "Россия сегодня", которое распространяет сообщения в соответствии с интересами Кремля, в том числе регулярно дискредитирует Латвию и ее союзников.

После вторжения России в Украину этот ресурс был заблокирован в странах ЕС за оправдание военной агрессии России и действия по дестабилизации ситуации в других европейских странах.