Путин приказал прекратить огонь в Украине на время православного Рождества

"Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в день Рождества Христова", - говорится в указаниях Путина.

Огонь должен быть прекращен с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Ранее об этом же Путина попросил патриарх Кирилл.

В свою очередь, в офисе президента Украины Владимира Зеленского предложение патриарха назвали "циничной ловушкой и элементом пропаганды".