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Путин приказал прекратить огонь в Украине на время православного Рождества

rus.tvnet.lv
Путин приказал прекратить огонь в Украине на время православного Рождества
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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин Фото: Shag 7799/Shutterstock

Президент России Владимир Путин в четверг поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на всей линии фронта в Украине во время православного Рождества.

"Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в день Рождества Христова", - говорится в указаниях Путина.

Огонь должен быть прекращен с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Ранее об этом же Путина попросил патриарх Кирилл.

В свою очередь, в офисе президента Украины Владимира Зеленского предложение патриарха назвали "циничной ловушкой и элементом пропаганды".

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