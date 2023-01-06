Новый вариант коронавируса Covid XBB.1.5: опасен ли он и что о нем нужно знать

В последние недели количество госпитализаций в связи с заражением Covid-19 в США начало расти, и власти страны вновь развернули программу бесплатной проверки на вирус.

Может ли вспышка XBB.1.5 случиться в Британии?

Сложно сказать с определенностью, но такая перспектива кажется возможной. В 2022 году Великобритания пережила пять волн "Омикрона", и дальнейшие всплески заболеваемости неизбежны.

По данным Института Сенгера, по состоянию на 17 декабря в Великобритании вариантом XBB.1.5 был вызван лишь каждый 25-й случай заражения коронавирусом.

Впрочем, на тот момент было выявлено только девять образцов нового подвида, поэтому более точной картины придется подождать. На следующей неделе Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании планирует опубликовать доклад о распространении в Великобритании различных вариантов коронавируса.

По словам профессора Баркли, если новый вариант будет распространяться в Британии так же, как в США, медикам нужно готовиться к росту случаев, в которых пациентам требуется госпитализация.

Представители системы здравоохранения Великобритании уже заявили, что их опасения по поводу "твиндемии" - одновременной эпидемии Covid и гриппа - оправдались. Оба вируса создают нагрузку на и без того перегруженные больницы и поликлиники.

В последние недели в США растет число случаев Covid, госпитализаций и смертей Фото: Getty Images

Беспокоятся ли ученые по поводу XBB.1.5?