Суд отклонил обвинения в насилии в отношении Мэрилина Мэнсона

Осень 2022 года адвокат Эшли Смитлайн отказался представлять ее в суде. До декабре ей следовало найти нового юриста, но этого не произошло. В итоге иск был отклонен. Но его возможно подать повторно.

Напомним, ранее в интервью Эшли отметила, что стала одной из жертв Мэрилина Мэнсона. Девушка говорила о насилие и рукоприкладстве. С ее слов, артист якобы наказывал ее и помещал в "комнату для плохих девочек". Такой комнатой был запертый прозрачный куб в спальне Мэнсона.

Она также рассказывала, как артист оставлял свой автограф на теле ножом, резал живот и пил кровь, тем самым якобы осуществляя "кровавый пакт". Все эти события приходятся 2010 год.

Представители Мэрилина Мэнсона все отрицают.