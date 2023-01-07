Сериал "Уэнсздей" стал настоящим хитом Netflix. Поклонники не только учат нашумевший танец главной героини и копируют ее стиль, но и набивают тату с ее портретом на теле. Правда, иногда не все идет по плану. Так, в Сети завирусилось тату с изображением Дженны Ортеги в роли Уэнздей, которое вызвало бурную реакцию пользователей, пишет "Фокус".
"Это Сэмюэл Л. Джексон": в Сети завирусилось неудачное тату с Дженной Ортегой в роли Уэнздей
На рисунке самая угрюмая девочка из семейства Аддамс не только улыбается, но еще и совершенно не похожа на себя. Также сложно не заметить ее сходство с актером Сэмюэлом Л. Джексоном.
"Не Уэнздей, а Л. Джексон", - написала автор поста в Twitter.
not Wednesday L. Jackson 🤦🏽♀️ pic.twitter.com/43fEk14ybH— wiz fajita (@trillary_banks_) January 3, 2023
Изображение стало популярным в Twitter, а в комментариях люди делятся своими мнениями и шутками о татуировке.
"Черная пятница", "Ну, это должна была быть Уэнздей Аддамс, но она больше похожа на Сэмюэла Л. Джексона в детстве…", "Это "утро понедельника", "Аддамс после длинных выходных", "Если бы у Сэмюэла Л. Джексона и Рианны был ребенок по любви", - шутят пользователи Twitter.
Y’all can’t tell me this doesn’t look like him pic.twitter.com/913Yh8gJcF— Likkle Miss (@_gold_melanin) January 3, 2023
January 4, 2023
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!