"Это Сэмюэл Л. Джексон": в Сети завирусилось неудачное тату с Дженной Ортегой в роли Уэнздей

На рисунке самая угрюмая девочка из семейства Аддамс не только улыбается, но еще и совершенно не похожа на себя. Также сложно не заметить ее сходство с актером Сэмюэлом Л. Джексоном.

"Не Уэнздей, а Л. Джексон", - написала автор поста в Twitter.

not Wednesday L. Jackson 🤦🏽‍♀️ pic.twitter.com/43fEk14ybH — wiz fajita (@trillary_banks_) January 3, 2023

Изображение стало популярным в Twitter, а в комментариях люди делятся своими мнениями и шутками о татуировке.

"Черная пятница", "Ну, это должна была быть Уэнздей Аддамс, но она больше похожа на Сэмюэла Л. Джексона в детстве…", "Это "утро понедельника", "Аддамс после длинных выходных", "Если бы у Сэмюэла Л. Джексона и Рианны был ребенок по любви", - шутят пользователи Twitter.

Y’all can’t tell me this doesn’t look like him pic.twitter.com/913Yh8gJcF — Likkle Miss (@_gold_melanin) January 3, 2023