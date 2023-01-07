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"Это Сэмюэл Л. Джексон": в Сети завирусилось неудачное тату с Дженной Ортегой в роли Уэнздей

rus.tvnet.lv
"Это Сэмюэл Л. Джексон": в Сети завирусилось неудачное тату с Дженной Ортегой в роли Уэнздей
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Сериал "Уэнсздей" стал настоящим хитом Netflix. Поклонники не только учат нашумевший танец главной героини и копируют ее стиль, но и набивают тату с ее портретом на теле. Правда, иногда не все идет по плану. Так, в Сети завирусилось тату с изображением Дженны Ортеги в роли Уэнздей, которое вызвало бурную реакцию пользователей, пишет "Фокус".

На рисунке самая угрюмая девочка из семейства Аддамс не только улыбается, но еще и совершенно не похожа на себя. Также сложно не заметить ее сходство с актером Сэмюэлом Л. Джексоном.

"Не Уэнздей, а Л. Джексон", - написала автор поста в Twitter.

Изображение стало популярным в Twitter, а в комментариях люди делятся своими мнениями и шутками о татуировке.

"Черная пятница", "Ну, это должна была быть Уэнздей Аддамс, но она больше похожа на Сэмюэла Л. Джексона в детстве…",  "Это "утро понедельника", "Аддамс после длинных выходных", "Если бы у Сэмюэла Л. Джексона и Рианны был ребенок по любви", - шутят пользователи Twitter.

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