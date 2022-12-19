Дженна Ортега рассказала, как придумала танец Уэнсдей Аддамс, который захватил TikTok

Дженна рассказала, что сначала съемочная команда не знала, какую песню лучше использовать для танца.

"Изначально они хотели устроить флешмоб, но я подумала, что нет, Уэнсдэй ни за что не стала бы танцевать и подбадривать кучу людей", - сказала она.

Актриса отметила, что у нее было всего два дня, чтобы придумать собственную хореографию для ставшей уже культовой танцевальной сцены. Девушка призналась, что, пока режиссер Тим Бертон полагал, что у нее все под контролем, она даже не начала придумывать танец, так как была занята на съемках сериала.