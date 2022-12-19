Актриса Дженна Ортега стала гостем "Ночного шоу с Джимми Фэллоном", где подробнее рассказала о своем танце в сериале "Уэнсдей", который в соцсетях сейчас танцуют все.
Дженна Ортега рассказала, как придумала танец Уэнсдей Аддамс, который захватил TikTok
Дженна рассказала, что сначала съемочная команда не знала, какую песню лучше использовать для танца.
"Изначально они хотели устроить флешмоб, но я подумала, что нет, Уэнсдэй ни за что не стала бы танцевать и подбадривать кучу людей", - сказала она.
Актриса отметила, что у нее было всего два дня, чтобы придумать собственную хореографию для ставшей уже культовой танцевальной сцены. Девушка призналась, что, пока режиссер Тим Бертон полагал, что у нее все под контролем, она даже не начала придумывать танец, так как была занята на съемках сериала.
Ей пришлось не спать два дня и просмотреть множество видеороликов, чтобы создать свой уникальный танец. Актриса посмотрела видео Siouxsie and the Banshees (британская рок-группа), Дени Ливана в "Хорошей работе", архивные кадры, на которых дети-готы танцуют в клубах в 80-х годах, Лену Лович (британская певица), Нину Хаген (немецкая певица). Также Дженна признала, что в танце она отдала дань уважения Лизе Лоринг, первой Уэнсдэй Аддамс, использовав некоторые движения из ее хореографии в первой экранизации сериала "Семейка Аддамс" 1964 года.
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Актриса заявила, что в Netflix ей еще тогда сказали, что танец станет вирусным в TikTok, но она в это не поверила. "И они были правы", - добавила она.
Видео: Дженна Ортега в гостях "Ночного шоу с Джимми Фэллоном"
Уже сообщалось, что 23 ноября стриминговый сервис Netflix выпустил долгожданный для многих сериал "Уэнсдей" (Wednesday). Сразу после выхода сериала соцсети заполонили видео с танцами актрисы Дженны Ортеги - главной героини сериала. Подробнее о сериале и об актрисе в главной роли здесь:
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