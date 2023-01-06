Украинская "Аэроразведка" готова сотрудничать с латвийскими производителями дронов

Он приехал в Латвию и Эстонию, чтобы познакомиться и поблагодарить людей и компании, которые помогают украинской армии. Юник подчеркнул, что эта помощь очень важна.

Представитель "Аэроразведки" встречался с несколькими производителями беспилотников, но не назвал, с кем именно. Юник пояснил, что украинская сторона готова делиться информацией, которая может помочь в модернизации беспилотников, а также оборудования, установленного на дроны. Также "Аэроразведка" готова испытывать беспилотники в Украине в условиях войны, что поможет производителям адаптировать и модернизировать их под реальные нужды.

Юник подчеркнул, что главное на данный момент - выстроить горизонтальные отношения между странами, кроме того, следует учитывать, что и у Латвии, и у Украины, и у Эстонии есть один агрессивный сосед, поэтому они должны быть готовы создать против этого соседа зону безопасности и модернизировать свои оборонительные возможности.

"Аэроразведка" - украинская неправительственная организация, которая способствует созданию и внедрению компьютеризированных и роботизированных военных средств для сил безопасности и обороны Украины.