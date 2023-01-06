На поддержку украинских детей в Латвии пожертвовали почти миллион евро

Как сообщалось, средства, собранные в рамках марафона "Дай пять!", будут направлены на поддержку украинских детей в Латвии - образование, здравоохранение и социальную поддержку.

Акция проходила с 16 декабря 2022 года по 6 января 2023 года. Делать пожертвования можно было в том числе на заправочных станциях Circle K, платформе Ziedot.lv, а также в стеклянной студии Latvijas Radio 5 на Домской площади.