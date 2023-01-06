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На поддержку украинских детей в Латвии пожертвовали почти миллион евро

rus.tvnet.lv/LETA
На поддержку украинских детей в Латвии пожертвовали почти миллион евро
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Благотворительный марафон Dod pieci: мероприятие по окончанию марафона 2019 года на Домской площади
Благотворительный марафон Dod pieci: мероприятие по окончанию марафона 2019 года на Домской площади Фото: Ieva Leiniša/LETA

В рамках ежегодного благотворительного марафона общественных СМИ "Дай пять!" собрано пожертвований на сумму 896 701 евро, говорится в публикации Латвийского телевидения в Twitter.

Латвийское телевидение выражает благодарность каждому, кто поддержал благотворительный марафон.

Как сообщалось, средства, собранные в рамках марафона "Дай пять!", будут направлены на поддержку украинских детей в Латвии - образование, здравоохранение и социальную поддержку.

Акция проходила с 16 декабря 2022 года по 6 января 2023 года. Делать пожертвования можно было в том числе на заправочных станциях Circle K, платформе Ziedot.lv, а также в стеклянной студии Latvijas Radio 5 на Домской площади.

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