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Митрополит Александр надеется на разрешение сложностей, охвативших сегодня людей

rus.tvnet.lv/LETA
Митрополит Александр надеется на разрешение сложностей, охвативших сегодня людей
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Митрополит Александр на праздничном богослужении в рижском Христорождественском соборе
Митрополит Александр на праздничном богослужении в рижском Христорождественском соборе Фото: Evija Trifanova/LETA

Латвийскому обществу нужно стремиться к более глубокому взаимопониманию в надежде на скорейшее разрешение противоречий и сложностей, охвативших сегодня людей, заявил в своем рождественском послании глава Латвийской православной церкви митрополит Александр.

"В наше крайне неспокойное время, когда гибнут люди и проливается невинная кровь, мы должны особенно усилить наши молитвы к воплотившемуся Спасителю нашему и Господу Иисусу Христу, утверждать любовь, иметь глубокое взаимопонимание между людьми, в надежде на скорейшее разрешение противоречий и сложностей, охвативших сегодня людей. Мы должны нести мир ближним и дальним", - подчеркнул митрополит.

В праздник Рождества он пожелал, чтобы сердца людей наполнились "незыблемым миром, светлой радостью и благодарностью Богу ".

"Всю врученную мне Господом вселатвийскую паству сердечно поздравляю с новолетием и великим мироспасительным праздником Рождества Христова", - говорится в послании митрополита.

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