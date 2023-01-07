Митрополит Александр надеется на разрешение сложностей, охвативших сегодня людей

"В наше крайне неспокойное время, когда гибнут люди и проливается невинная кровь, мы должны особенно усилить наши молитвы к воплотившемуся Спасителю нашему и Господу Иисусу Христу, утверждать любовь, иметь глубокое взаимопонимание между людьми, в надежде на скорейшее разрешение противоречий и сложностей, охвативших сегодня людей. Мы должны нести мир ближним и дальним", - подчеркнул митрополит.