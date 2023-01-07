Украинская разведка: Россия мобилизует еще 500 тысяч человек

По его словам, мобилизация начнется после новогодних праздников, примерно 15 января. Властям потребуется около двух месяцев, чтобы сформировать и укомплектовать воинские подразделения, и от того, насколько хорошо они будут вооружены и обучены, будет зависеть любой успех россиян на поле боя. В свою очередь успех украинских войск будет зависеть от продолжения поставок западных боеприпасов и вооружений для оснащения новых частей и подразделений, подчеркнул Скибицкий.

Украинская военная разведка предполагает, что новые мобилизованные будут задействованы в ряде российских наступательных операций, которые могут пройти весной и летом 2023 года на востоке и юге Украины.

"Они будут вести наступление в Донецкой, Харьковской областях и, возможно, в Запорожской, а обороняться - в Херсоне и Крыму. Столько людей потребуется им для выполнения задач", - сказал замначальника военной разведки Украины.