Россия намерена этой зимой в ходе новой волны мобилизации призвать в армию еще 500 тысяч человек, сообщила в пятницу, 6 января, британская газета The Guardian со ссылкой на заместителя начальника Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Вадима Скибицкого.
Украинская разведка: Россия мобилизует еще 500 тысяч человек
По его словам, мобилизация начнется после новогодних праздников, примерно 15 января. Властям потребуется около двух месяцев, чтобы сформировать и укомплектовать воинские подразделения, и от того, насколько хорошо они будут вооружены и обучены, будет зависеть любой успех россиян на поле боя. В свою очередь успех украинских войск будет зависеть от продолжения поставок западных боеприпасов и вооружений для оснащения новых частей и подразделений, подчеркнул Скибицкий.
Украинская военная разведка предполагает, что новые мобилизованные будут задействованы в ряде российских наступательных операций, которые могут пройти весной и летом 2023 года на востоке и юге Украины.
"Они будут вести наступление в Донецкой, Харьковской областях и, возможно, в Запорожской, а обороняться - в Херсоне и Крыму. Столько людей потребуется им для выполнения задач", - сказал замначальника военной разведки Украины.
По его оценке, если российская армия не добьется успеха в течение ближайших шести-восьми месяцев, президент РФ Владимир Путин окончательно потерпит крах.