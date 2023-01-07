Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) планирует, что повторный процесс выдачи постоянных видов на жительство гражданам России будет сложным и требующим времени, сообщает агентство LETA.
PMLP: Процесс выдачи повторных ВНЖ гражданам России будет сложным и длительным
Согласно переходным положениям Закона об иммиграции, требование о предоставлении сертификата о владении государственным языком распространяется только на тех граждан России, которые получили постоянные виды на жительство в соответствии с положениями Закона об иммиграции.
Чтобы обеспечить этот процесс, PMLP затребовало у правительства обеспечение работы 48 дополнительных штатных единиц. В то же время
управление планирует, что этот процесс будет сложным и длительным, так как придется проверять документы очень большого числа людей, а также принимая во внимание специфику сферы миграции - на обучение новых работников потребуется несколько месяцев.
Напомним, согласно поправкам к Закону об иммиграции теперь гражданам Российской Федерации, которые ранее были гражданами или негражданами Латвии и которые находятся в Латвии на основании постоянного вида на жительство, придется предоставить в Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) документ, который подтверждает знание латышского языка. Этот документ необходимо предоставить до 1 сентября 2023 года. Подробнее здесь:
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!