Перед войной Абрамович успел передать свои активы детям

К февралю 2022 года Абрамович был единственным бенефициаром как минимум 10 трастов на Кипре и острове Джерси. Однако 4 февраля начались изменения в структуре собственности, в результате чего семеро детей Абрамовича стали основными бенефициарами трастов.

Изменения сделали детей миллиардера бенефициарами восьми трастов.

В общей сложности эти тресты владеют активами на сумму не менее четырех миллиардов долларов. Речь идет как об акциях крупных российских компаний, так и о физических активах, таких как девятипалубная суперяхта и две вертолетные площадки.

Изменения в структуре собственности Абрамовича могут осложнить наложение санкций и потенциально подорвать усилия по замораживанию активов, которые ранее считались его собственностью.

Как сообщалось, 14 мая Португалия заблокировала продажу особняка стоимостью десять миллионов евро, принадлежащего российскому олигарху Роману Абрамовичу.

Статус виллы на в регионе Алгарве был заморожен в земельном кадастре 25 мая на основании запроса Министерства иностранных дел и поэтому не подлежит изменению.

Абрамович находится под санкциями Великобритании и Европейского Союза (ЕС), введенными против российских олигархов в ответ на вторжение России в Украину.

По данным Publico, бывший владелец футбольного клуба "Челси" начал продажу особняка за 15 дней до вторжения.

Caixa Geral de Depositos, крупнейший банк Португалии, заметил это и предупредил власти.

Абрамович получил португальское гражданство в 2021 году в соответствии с законом, который предлагает натурализацию потомкам сефардских евреев, изгнанных с Пиренейского полуострова в средние века.

Однако сефардская принадлежность Абрамовича вызвала серьезные сомнения, и прокуратура начала расследование. Задержан раввин, выдавший миллиардеру документы, необходимые для натурализации.