Видео ⟩ В Украину отправился 999-й автомобиль Twitter-конвоя

Организаторы сбора помощи говорят: "Широта сердец латвийского народа и предпринимателей неизмерима, и каждый хочет протянуть руку, чтобы помочь изгнать оккупантов с земли Украины".

Первая партия в этом году отправится в Украину уже в это воскресенье, 8 января. В нем собраны вещи, которые так необходимы солдатам на поле боя. Вещи были куплены на средства, пожертвованные латвийскими жителями и предпринимателями.

Свой вклад люди со всей Латвии. Они собрали мед, деликатесы, свечи, теплую одежду, одеяла, игрушки для детей.

При этом в Украину едет и машина Twitter-конвоя.

"Новый год начался очень хорошо, каждый день приезжает новая машина. Сегодня в Украину идет 67-й конвой. С конвоем отправится и 999-я машина, на этой неделе был шанс дойти до 1000 машин, но так как нужно было вернуть людей, мы отложили тысячу на следующую неделю", - сказал Рейнис Познякс, организатор Twitter-конвоя.

Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas (на латышском языке).