Три месяца назад в Великобритании, в городе Уэймут, недалеко от берега моря был найден бездомный мужчина, которого не могут опознать, сообщает портал ITV.
Британская полиция просит опознать мужчину. Вероятно, он латвиец
Полиция опубликовала фотографии мужчины в надежде, что кто-нибудь узнает его.
Рост 175 см, худощавое телосложение. Его возраст неизвестен, но предположительно ему от 40 до 50 лет.
Мужчину нашли 28 сентября. У него были длинные вьющиеся каштановые волосы и длинная каштановая борода. Он говорит с "восточноевропейским акцентом", и считается, что его родным языком является латышский, заявили представители правоохранительных органов.
Когда его нашли, он был одет в черный мотоциклетный шлем без козырька, черную рубашку, черную кожаную куртку, черные брюки поверх других черных брюк и коричневые ботинки. С собой у него был черный рюкзак.
Полиция Дорсета сообщает, что сотрудники продолжают расследование, чтобы установить личность мужчины, в том числе связываются с Интерполом и другими агентствами.
"Нам до сих пор не удалось установить личность этого человека. Он не смог сказать нам, кто он такой, или дать информацию о том, откуда он или кто его семья".
Всех, у кого есть информация о личности мужчины, просят связаться с полицией Дорсета.
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