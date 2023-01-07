Британская полиция просит опознать мужчину. Вероятно, он латвиец

Полиция опубликовала фотографии мужчины в надежде, что кто-нибудь узнает его.

Рост 175 см, худощавое телосложение. Его возраст неизвестен, но предположительно ему от 40 до 50 лет.

Фото: Dorset Police/Facebook.com

Мужчину нашли 28 сентября. У него были длинные вьющиеся каштановые волосы и длинная каштановая борода. Он говорит с "восточноевропейским акцентом", и считается, что его родным языком является латышский, заявили представители правоохранительных органов.

Когда его нашли, он был одет в черный мотоциклетный шлем без козырька, черную рубашку, черную кожаную куртку, черные брюки поверх других черных брюк и коричневые ботинки. С собой у него был черный рюкзак.

Полиция Дорсета сообщает, что сотрудники продолжают расследование, чтобы установить личность мужчины, в том числе связываются с Интерполом и другими агентствами.

"Нам до сих пор не удалось установить личность этого человека. Он не смог сказать нам, кто он такой, или дать информацию о том, откуда он или кто его семья".

Всех, у кого есть информация о личности мужчины, просят связаться с полицией Дорсета.