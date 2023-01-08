В Иране повесили еще двоих участников протестов. Десятки человек ждут приговоров

По данным базирующейся в Норвегии иранской правозащитной организации Iran Human Rights (IHR), по меньшей мере 100 участников антиправительственных выступлений в Иране, в том числе пять женщин, приговорены к казни или ожидают вынесения смертного приговора.

Убийство в полицейском участке

Убитой из-за хиджаба Махсе Амини было 22 года. Ее смерть всколыхнула людей во многих странах, в том числе в Турции, где протестующие вышли на улицы с ее фотографией Фото: Getty Images

Поводом к масштабным антиправительственным протестам стала смерть 22-летней иранки Махсы Амини. Она была задержана в Тегеране полицией нравов за нарушение исламского дресс-кода 18 сентября, ей стало плохо в полицейском участке, девушка впала в кому и вскоре скончалась.

Родственники Махсы и очевидцы ее ареста утверждают, что она подвергалась избиениям со стороны полиции.

Тысячи человек в десятках городах страны вышли на улицы, требуя положить конец террору силовиков в целом и соблюдения прав женщин в частности.

Женщины и девушки в Тегеране и других городах срывали с себя хиджабы прямо на улице. Школьницы приходили на занятия с непокрытой головой.

Известные иранские актрисы и спортсменки поддержали протесты. Позднее многие из них были арестованы.

Иранские мужчины выходили на улицы с лозунгами солидарности с матерями и сестрами.

По оценкам различных организаций, к настоящему моменту в столкновениях погибли по меньшей мере 516 протестующих, включая 70 детей.

Арестованы 19 262 человека. Многие уже получили длительные сроки заключения, среди осужденных также есть дети и подростки.

Правозащитники говорят, что после ареста некоторые задержанные просто бесследно исчезают. Других, по словам правозащитников, пытают и не допускают к ним адвокатов.