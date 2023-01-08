Пропавший в Риге подросток найден

Как сообщили в отделе по связям с общественностью Государственной полиции, Патрик Якупцевич 2008 года рождения найден в целости и сохранности и доставлен домой.

Как сообщалось, в воскресенье утром полиция обратилась к жителям с просьбой о помощи в поисках пропавшего подростка.