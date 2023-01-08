Грейтесь осторожно! За сутки произошло 16 пожаров, связанных с отопительными приборами

В субботу в 8:46 пожарные выехали на улицу Стура в Краславе, где возник пожар в одноэтажном жилом доме. На месте происшествия было установлено, что на кухне рядом с печью загорелись дрова и перегородка на площади два квадратных метра (м2). До приезда VUGD из здания эвакуировались двое пострадавших. В 10:15 спасательные работы на месте были завершены.

В 15:50 служба получила вызов в Ледманскую волость Огрского края, где к моменту прибытия пожарных дотла сгорел одноэтажный жилой дом площадью 200 м2. До приезда VUGD из здания эвакуировался один пострадавший, который был передан медикам Службы неотложной медицинской помощи. Пожарные покинули место происшествия только в 20:15.

В 21:23 поступил звонок в Иецавскую волость Баускского края. На месте было установлено, что горит одноэтажный жилой дом площадью 160 м2. До приезда пожарных из здания эвакуировались шесть человек. Пожарные вынесли из дома собаку и кошку, а работу на месте закончили в 3:31.