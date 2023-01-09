Плявиняс угрожают наводнения: жителей готовы эвакуировать

Амбайнис пояснил, что в настоящее время уровень воды в реке Айвиексте немного снизился, но угроза затопления сохраняется. Он добавил, что

вот-вот может сдвинуться лед, что приведет к более масштабному затоплению.

По словам Амбайниса, ответственные службы готовы эвакуировать жителей, если возникнет такая необходимость, и определены места для приема эвакуированных.

"Мы надеемся, что худший сценарий не сбудется", - добавил Амбайнис.

Он также отметил, что подрыв льда с учетом его толщины в настоящее время не рассматривается.

Как сообщалось, в воскресенье, 8 января, на границе Айзкраукльского и Екабпилсского краев, недалеко от Плявиняс, вышла из берегов река Айвиексте, затопив дворы нескольких домов, несколько человек были эвакуированы.