После перерыва в связи с рождественскими и новогодними праздниками на этой неделе возобновляет работу Сейм.
Праздники кончились: Сейм возобновляет работу
Осенняя сессия Сейма завершилась 23 декабря, а сегодня начинается зимняя сессия.
Регламентом Сейма предусмотрено три очередных сессии в год - осенняя, зимняя и весенняя. Внеочередное заседание парламента может быть созвано в любое время в период парламентских каникул, если это необходимо.
Депутаты не устранили стремительный рост зарплат у политиков
В октябре широкий резонанс получила история о предполагаемом росте зарплаты политических деятелей, для чего в 2023 году предусмотрены три миллиона евро. С 1 января новые зарплаты вступили в силу. Программа LTV de facto сообщает, что сейчас высшие должностные лица ежемесячно будут получать на несколько тысяч евро больше, в свою очередь, инициативу жителей заморозить зарплаты депутатов Сейма планируется переадресовать правительству, на что ответ должен быть дан через четыре месяца.
Осенью de facto в сюжете о предстоящем росте зарплат политикам несколько депутатов сказали Латвийскому телевидению, что об этом еще будет дискуссия в государственных бюджетных переговорах 2023 года. Однако медленное создание правительства заставило год начать с так называемого технического бюджета, поэтому никаких дискуссий не было, и повышение зарплат с 1 января уже состоялось, так как изменения в законах были приняты уже в конце 2021 года.
Президент Латвии, премьер-министр и председатель Сейма получают неполные 8000 евро в месяц до уплаты налогов. Министры получают около 7000 (7052) евро, парламентские секретари свыше 6200 евро, а депутаты - менее 4000, не считая различных доплат. Для всех должностей это рост на несколько десятков процентов. Самый быстрый рост - у председателя Сейма, у которого зарплата по сравнению с полученной в октябре увеличилась на 74%.
- Президент - с 6260 до 7962 (+27%)
- Председатель Сейма - с 4565* до 7962 (+74%)
- Премьер-министр - с 5216 до 7962 (+53%)
- Депутат Сейма - с 2963* до 3981 (+34%)
- Министр - с 4952 до 7052 (+42%)
- Парламентский секретарь - c 3841 до 6256 (+63%)
* Зарплата на октябрь 2022 года. В ноябре зарплата депутата была увеличена до 3386 евро, а зарплата председателя Сейма выросла до 5216 евро.
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