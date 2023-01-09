Праздники кончились: Сейм возобновляет работу

Осенняя сессия Сейма завершилась 23 декабря, а сегодня начинается зимняя сессия.

Регламентом Сейма предусмотрено три очередных сессии в год - осенняя, зимняя и весенняя. Внеочередное заседание парламента может быть созвано в любое время в период парламентских каникул, если это необходимо.

Депутаты не устранили стремительный рост зарплат у политиков

В октябре широкий резонанс получила история о предполагаемом росте зарплаты политических деятелей, для чего в 2023 году предусмотрены три миллиона евро. С 1 января новые зарплаты вступили в силу. Программа LTV de facto сообщает, что сейчас высшие должностные лица ежемесячно будут получать на несколько тысяч евро больше, в свою очередь, инициативу жителей заморозить зарплаты депутатов Сейма планируется переадресовать правительству, на что ответ должен быть дан через четыре месяца.