В октябре широкий резонанс получила история о предполагаемом росте зарплаты политических деятелей, для чего в 2023 году предусмотрены три миллиона евро. С 1 января новые зарплаты вступили в силу. Программа LTV De facto сообщает, что сейчас высшие должностные лица ежемесячно будут получать на несколько тысяч евро больше, в свою очередь, инициативу жителей заморозить зарплаты депутатов Сейма планируется переадресовать правительству, на что ответ должен быть дан через четыре месяца.
Депутаты не устранили стремительный рост зарплат политиков
Рост зарплат включен в технический бюджет
Осенью De facto в сюжете о предстоящем росте зарплат политикам несколько депутатов сказали Латвийскому телевидению, что об этом еще будет дискуссия в государственных бюджетных переговорах 2023 года. Однако медленное создание правительства заставило год начать с так называемого технического бюджета, поэтому никаких дискуссий не было, и повышение зарплат с 1 января уже состоялось, так как изменения в законах были приняты уже в конце 2021 года.
Президент Латвии, премьер-министр и председатель Сейма получают неполные 8000 евро в месяц до уплаты налогов. Министры получают около 7000 (7052) евро, парламентские секретари свыше 6200 евро, а депутаты - менее 4000, не считая различных доплат. Для всех должностей это рост на несколько десятков процентов. Самый быстрый рост - у председателя Сейма, у которого зарплата по сравнению с полученной в октябре увеличилась на 74%.
- Президент - с 6260 до 7962 (+27%)
- Председатель Сейма - с 4565* до 7962 (+74%)
- Премьер-министр - с 5216 до 7962 (+53%)
- Депутат Сейма - с 2963* до 3981 (+34%)
- Министр - с 4952 до 7052 (+42%)
- Парламентский секретарь - c 3841 до 6256 (+63%)
* Зарплата на октябрь 2022 года. В ноябре зарплата депутата была увеличена до 3386 евро, а зарплата председателя Сейма выросла до 5216 евро.
После выборов рост зарплат депутаты останавливать уже не хотят
Еще до вступления в должность депутата Сейма Эдгар Таварс, избранный от "Объединенного списка", сказал Латвийскому телевидению о предстоящем росте зарплат: "Это не кажется справедливым. Я думаю, что мы должны будем качественно вернуться к этому вопросу, по крайней мере, на время кризиса вполне определенно".
Однако теперь Таварс отмечает, что заморозить зарплаты депутатов не будет правильным решением, поскольку они связаны с зарплатами других должностных лиц: "В таком случае мы заморозили бы эту [зарплату] также остальным должностным лицам, как, например, судьям, председателям судов. Я считаю, что это было бы неправильно".
Дискуссию о зарплатах в 14-м Сейме не возбудили и депутаты оппозиции. Во время предвыборного времени против их увеличения громко выступал Союз зеленых и крестьян, представив также подписанный депутатами законопроект, который остановил бы рост зарплат политиков. Однако после избрания такие законопроекты СЗК уже не предлагал. Депутат фракции Янис Вуцанс рассказывает, что дискуссия во фракции была.
LTV: Почему не было действия?
Янис Вуцанс: На этот вопрос я напрямую не смогу вам ответить, потому что все то время, которое было сейчас после выборов, было связано с различными видами деятельности, и, наверное, этот вопрос просто забылся.
За заморозку зарплат подписалось более 10 000 человек; для ответа требуется более четырех месяцев
Янис Вуцанс возглавляет комиссию по мандатам, этике и заявлениям Сейма, в повестке дня которой соразмерность повышения зарплат незадолго до конца года достигла активность жителей. За неделю до вступления в силу прироста зарплат, комиссия рассмотрела инициативу manabalss.lv об их заморозке, которую подписали более 10 000 человек.
Автор инициативы рассказывает, что причин у возмущения несколько, например, в реформе деньги предусмотрены именно для высших должностных лиц, а не для чиновников, из-за которых реформа вознаграждения вообще началась, причем рост слишком резкий: "С учетом того, что остальной народ думает, как выжить в эту зиму, учитывая инфляцию, которая в два раза выше, чем в еврозоне, то это [повышение зарплат] кажется неприемлемым".
Несмотря на то, что рост зарплат предусмотрен законе, изменить который было в компетенции Сейма. Комиссия по предложению Вуцанса решила переадресовать инициативу правительству. Ответ в проекте решения должен быть дан до 15 апреля, то есть в момент, когда политики уже четыре месяца будут получать повышенные зарплаты. Нора Фреймане считает, что срок слишком длинный.
"Исторически есть другие решения, которые правительство может принять очень быстро. Это вопрос, наверное, больше о желании. А второе - это меня заставляет думать, насколько эффективными, эластичными являются процессы государственного управления, если такой вопрос рассматривается в течение четырех с половиной месяцев, и не секрет - в комиссии был рассмотрен вариант рассматривать его и полгода, и год, что мне кажется абсолютно оторванным от реальности".
Депутат Вуцанс, в свою очередь, отвечает, что более длительная оценка необходима, так как изменение зарплат может повлиять на всю реформу вознаграждения. Хотя он также считает, что у высших должностных лиц рост зарплат слишком быстрый, он не может быть оторван от общей системы вознаграждения: "Над этим работала Государственная канцелярия, привлекая экспертов, и у них есть эти знания. Я не уверен, что одна из комиссий Сейма сейчас имеет специфическую информацию, на которой была основана эта модель. По-моему, эта структура, которая над ней работала, лучше всего знает, как это делается, возможны ли там улучшения, и каким образом эти улучшения должны быть выполнены".
Для анализа будут ждать данные из ЦСУ
В предусмотренном Сеймом поручении обобщено, что реформа должна быть переоценена с учетом экономической ситуации в стране, а не то, что рост зарплаты у какой-то должности должен быть отменен. Государственная канцелярия готовится к широкому анализу, необходимая для которого часть необходимых экономических показателей будет опубликована Центральным статистическим управлением только через несколько месяцев.
Поэтому для оценки необходимо также, по меньшей мере, четыре месяца, отмечает юридический консультант Государственной канцелярии Кристине Стоне: "Мы оценим данные системы учета вознаграждения, как зарплата изменилась, вступив в силу для нового регулирования, какие изменения в рамках года были со средней зарплатой в государстве и инфляцией, а также как это влияет на рост месячных заработных плат в 2024 году".
На бюджетных переговорах обсуждаются дополнительные деньги на зарплаты чиновников
Государственная канцелярия указывает, что с момента вступления в силу нового регулирования вознаграждения в середине прошлого года учреждения государственного управления в рамках собственных бюджетов смогли увеличить месячную заработную плату в среднем на 10%, однако вместе с этим уменьшены доплаты. Таким образом, рост был значительно меньше, чем у политиков.
Министр финансов Арвил Ашераденс рассказывает, что на сегодняшний день в ходе переговоров о госбюджете на 2023 год министры обсудят реформу зарплат, но в контексте с необходимыми деньгами для зарплат работников государственного управления, а не об отказе от надбавки себе: "Если мы откажемся, то это не решит проблемы государственного сектора. Очевидно, что в государственном секторе в настоящее время в важных разделах не хватает работников, так как нам нужно решать этот вопрос".
Сколько денег может быть отведено на дополнение к росту зарплат именно чиновников и других работников государственного управления, министр отказался говорить.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!