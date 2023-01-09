В Латгале - очереди к психиатрам. Все из-за экзамена по латышскому

Для получения заключения об освобождении от экзамена к даугавпилсским психиатрам записываются пациенты, которые ранее не обращались за помощью. Однако врачи не спешат выносить заключение.

"Врачу-психиатру не составляет проблемы определить необходимость освобождения, если конкретный пациент ранее к нему обращался и врачу известен его анамнез. Но большую часть этих людей составляют те, кто до сих пор не был у нас на консультациях, и это осложняет работу психиатра", - говорит член правления Даугавпилсской психоневрологической больницы Рейнис Йокстс.

И другие психиатры, работающие в Даугавпилсе и Резекне, также признали, что интерес к таким заключениям возрос, но это не вызвало перегрузки. Работающие в Латгале психиатры рассказывают: многие люди надеются на то, что конкретные положения закона об иммиграции будут отменены.

И Управление по делам гражданства и миграции отмечает, что документы для оформления нового вида на жительство пока подаются медленно. На данный момент поступило чуть более 100 заявок. Если управление при этом получает заключение об освобождении подающего документы от экзамена, то в случае сомнений заключение передается для проверки в Инспекцию здравоохранения.