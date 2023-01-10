"Я так скучаю… Каждое утро кажется, что зазвонит телефон и это будет Янис", - говорит Инта Ампермане - двоюродная сестра 79-летнего фермера Яниса Казакса, застреленного в своем доме в Каркской волости. Именно она и ее супруг Янис Амперманис утром 15 декабря нашли родственника лежащим в луже крови на пороге комнаты. Полиция арестовала мужчин 1986 и 1995 годов рождения по подозрению в убийстве. По неофициальной информации, они сотрудники местного охранного предприятия, один из которых, возможно, внук погибшего*.

79-летнего Яниса Казакса знали и любили все в Карки. Хороший человек, трудолюбивый, солидный мужчина - так описывают его местные жители. 15 декабря около 11 часов его нашли мертвым в собственном доме с огнестрельными ранениями. Вероятно, стреляли снаружи через кухонное окно. В тихой северной волости, где проживает всего около 500 человек, арест двух подозреваемых, мужчин 1986 и 1995 годов рождения, приняли с облегчением - теперь по вечерам снова можно будет подойти к окну, не опасаясь, что кто-то целится в тебя. Тем временем разговоры о зверском убийстве продолжаются. Жители Карки считают, что мотив преступления связан с жадностью, а немалую роль в случившемся сыграла зависимость от азартных игр.