Умер бывший генеральный директор Ryanair Дэвид Бондерман

Время и причина смерти Дэвида Бондермана не уточняются.

Бондерман был основателем влиятельной компании TPG и вместе со своими коллегами впервые инвестировал в Ryanair в 1996 году - в то время, когда парк компании насчитывал всего 12 самолетов и ежегодно перевозил два миллиона пассажиров.

В 2020 году, когда Бондерман ушел с поста председателя правления, количество перевезенных пассажиров достигло 150 миллионов.

"Дэвид оказал огромное влияние на Ryanair и всех ее сотрудников. Без его видения, лидерства, советов и руководства Ryanair не стала бы одной из крупнейших авиакомпаний мира", - сказано в заявлении на сайте компании.

"Мы все очень гордимся тем, что работали с Дэвидом Бондерманом в течение 24 лет. Он был лидером с "видением", гигантом в авиационной индустрии (и других отраслях), и ни один аспект успеха Ryanair не был бы возможен без его мудрых и дальновидных советов, взвешенного стратегического мышления и его готовности посещать концерты Rolling Stones", - написал Майкл О'Лири, ныне генеральный директор Ryanair.

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