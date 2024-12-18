Украина еще не побеждена. Однако Россия одержала победу в самой важной битве - в битве с Западом. У лиц, принимающих решения в Вашингтоне, Лондоне, Берлине и Брюсселе (а это лишь несколько столиц), был шанс противостоять российскому империализму вместе как единая, мощная и решительная сила. Однако вместо этого они решили сократить помощь и не вводить самые строгие санкции, опасаясь рисков, которые может повлечь за собой поражение России, пишет в своей колонке на портале 15min.lt исследователь аналитического центра Centre for European Policy Analysis (CEPA) Эдвард Лукас.
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Эдвард Лукас: План России после Украины - создать дилемму безопасности для НАТО
Тысяча дней самоотверженной борьбы Украины дали Европе время восстановить свою оборону. Но этот шанс был упущен.
Теперь за это приходится платить высокую цену. Военная машина Кремля не остановится в Украине. Следующей целью станет НАТО, возможно, страны Балтии.
Благодаря работе польских, литовских и эстонских журналистов мы теперь лучше понимаем происходящее. Используя спутниковые снимки из открытых источников, они изучили ситуацию на военных базах вблизи границы с Россией и проконсультировались с действующими и бывшими военными командирами.