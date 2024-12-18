Украина еще не побеждена. Однако Россия одержала победу в самой важной битве - в битве с Западом. У лиц, принимающих решения в Вашингтоне, Лондоне, Берлине и Брюсселе (а это лишь несколько столиц), был шанс противостоять российскому империализму вместе как единая, мощная и решительная сила. Однако вместо этого они решили сократить помощь и не вводить самые строгие санкции, опасаясь рисков, которые может повлечь за собой поражение России, пишет в своей колонке на портале 15min.lt исследователь аналитического центра Centre for European Policy Analysis (CEPA) Эдвард Лукас.