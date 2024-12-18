По результатам проверки Генеральная прокуратура открыло уголовный процесс о возможных нарушениях, допущенных должностными лицами, ответственными за реализацию проекта Rail Baltica.
Начат уголовный процесс о возможных нарушениях при реализации Rail Baltica
Как сообщает прокуратура, начат уголовный процесс в связи с тем, что государственные должностные лица, ответственные за реализацию проекта Rail Baltica, возможно, нанесли значительный ущерб государственному бюджету при строительстве инфраструктурных объектов этого проекта.
Уголовное дело возбуждено по статье Уголовного закона, относящейся к преступлениям, связанным с деятельностью государственных учреждений. При этом оно не возбуждено против конкретных должностных лиц.
Согласно решению генерального прокурора, расследование дела передано Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).
В интересах следствия более подробная информация о деле пока не предоставляется.
Ранее сообщалось, что 10 декабря правительство концептуально согласовало сценарий реализации первой фазы проекта Rail Baltica.
До 1 ноября 2025 года Министерство сообщения совместно с Министерством финансов и Министерством экономики должно представить в Кабинет министров технико-экономический анализ и оценку возможностей привлечения частных инвестиций для соединения Риги с основной трассой Rail Baltica, выбрав для строительства узкоколейной железнодорожной инфраструктуры один из маршрутов: Упеслеяс - Рижский Центральный вокзал или Миса - Рижский аэропорт.
Однако приоритетными задачами на первом этапе Rail Baltica станут создание трансграничного соединения Rail Baltica от Литвы до эстонской границы - последовательно и в соответствии с эатапами привлечения финансирования - и завершение строительных работ на пассажирских станциях Rail Baltica в Рижском аэропорту и южной части Рижского Центрального железнодорожного вокзала в минимальном объеме, чтобы обеспечить их функциональность в существующей железнодорожной инфраструктуре и предусмотреть возможность пересадки между Rail Baltica и существующей 1520-мм железнодорожной сетью в Саласпилсе (Даугавкрасты).
Правительство приняло решение, что доклад Минсообщения не утверждается, но министерство должно будет представить правительству конкретный график плана строительства до марта следующего года.
В частности, Кабмин постановил, что до июля следующего года Минсообщения, Минфин и Минэкономики должны определить общий максимально допустимый ценовой потолок проекта на основе экономического обоснования проекта, а также продолжить работать над предложениями по привлечению дополнительных финансовых инструментов, в том числе по обеспечению непрерывности финансирования на 2026-2028 годы.
Согласно последней информации RB Rail, расходы на первую фазу Rail Baltica в странах Балтии могут составить 14,3 млрд евро, из которых 5,5 млрд евро придется на Латвию. Однако возможно сокращение расходов до 400 млн евро за счет оптимизации технических решений, а также другие потенциальные экономии.
Общая стоимость проекта, согласно анализу затрат и выгоды, может достигнуть 23,8 млрд евро. Ранее, в 2017 году, общие затраты оценивались в 5,8 млрд евро.
Проект Rail Baltica предусматривает создание железнодорожной линии европейской колеи от Таллина до границы Литвы и Польши, чтобы связать страны Балтии с другими государствами Европы. В рамках проекта планируется строительство новой железнодорожной линии длиной 870 км с шириной колеи 1435 мм, рассчитанной на максимальную скорость поездов 240 км/ч.
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