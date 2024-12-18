Начат уголовный процесс о возможных нарушениях при реализации Rail Baltica

Как сообщает прокуратура, начат уголовный процесс в связи с тем, что государственные должностные лица, ответственные за реализацию проекта Rail Baltica, возможно, нанесли значительный ущерб государственному бюджету при строительстве инфраструктурных объектов этого проекта.

Уголовное дело возбуждено по статье Уголовного закона, относящейся к преступлениям, связанным с деятельностью государственных учреждений. При этом оно не возбуждено против конкретных должностных лиц.

Согласно решению генерального прокурора, расследование дела передано Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

В интересах следствия более подробная информация о деле пока не предоставляется.

Ранее сообщалось, что 10 декабря правительство концептуально согласовало сценарий реализации первой фазы проекта Rail Baltica.

До 1 ноября 2025 года Министерство сообщения совместно с Министерством финансов и Министерством экономики должно представить в Кабинет министров технико-экономический анализ и оценку возможностей привлечения частных инвестиций для соединения Риги с основной трассой Rail Baltica, выбрав для строительства узкоколейной железнодорожной инфраструктуры один из маршрутов: Упеслеяс - Рижский Центральный вокзал или Миса - Рижский аэропорт.