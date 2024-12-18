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Новые правила определили, кто кроме врача сможет выписывать лекарства

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Белый халат врача. Иллюстративное фото.
Белый халат врача. Иллюстративное фото. Фото: Tairo Lutter / Postimees

Кабинет министров Латвии утвердил изменения в правилах оформления рецептов на лекарства, чтобы ускорить процесс и снизить нагрузку на врачей, сообщает LSM+.

Согласно новым правилам, рецепты в бумажной форме теперь можно выписывать в экстренных случаях или если электронный рецепт невозможно оформить по техническим причинам. Это позволит снизить административную нагрузку и ненужные риски.

Кроме того, постоянно используемые рецепты для курсов лечения должны быть оформлены только в электронном виде.

Также, чтобы снизить нагрузку на врачей, рецепты смогут выписывать не только врачи, но и медсестры, акушерки и помощники врачей (фельдшеры).

Например, акушерки могут назначать лекарства в рамках своей компетенции, а медсестры - выписывать медикаменты согласно нормативным требованиям.

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