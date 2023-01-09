За несколько часов заняли все места на бесплатных курсах латышского языка

На данный момент желающие еще могут подать заявку на места в группах, обучение в которых начнется осенью.

До ноября планируется обеспечить обучение на этих курсах не менее чем для 600 жителей.

Как сообщалось, сегодня был начат прием заявок на бесплатные курсы латышского языка, которые проводятся в рамках конкурса проектов Рижского самоуправления "Обеспечение обучения латышскому языку жителей города Риги".

Бесплатно учиться на этих курсах могут те, кто задекларировал свое место жительства в Риге, а также граждане Украины, которые проживают в Риге и могут посещать курсы, организованные Рижским самоуправлением. Курсы доступны для совершеннолетних жителей Риги, кроме школьников и безработных. Изучение языка обеспечивается на категории A и B.

С 2010 года самоуправление проводит конкурс проектов, в рамках которого образовательным учреждениям выделяются средства для обеспечения обучения латышскому языку взрослых жителей Риги. С 2010 года курсы окончили более 14 000 рижан. В этом году на конкурсе были поддержаны четыре проекта на общую сумму 98 605,44 евро.