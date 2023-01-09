В Минске судят журналистов Tut.by - в прошлом одного из главных независимых СМИ Беларуси

В Минском городском суде началось первое судебное заседание по уголовному делу в отношении работников ООО "Тут Бай Медиа" - в прошлом одного из крупнейших независимых СМИ Беларуси.

На скамье подсудимых находятся генеральный директор портала Людмила Чекина и главный редактор Марина Золотова.

Обвинения также предъявлены журналисткам Ольге Лойко, Елене Толкачевой и юрисконсульту предприятия Екатерине Ткаченко, однако они в суде не присутствуют, поскольку ранее покинули Беларусь. В октябре 2022 года КГБ Беларуси включил Лойко и Толкачеву в список "лиц, причастных к террористической деятельности".

Сотрудникам Tut.by в разных сочетаниях предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов, "разжигании социальной вражды" и призывах к "причинению вреда национальной безопасности Беларуси". Им грозят сроки от 5 до 12 лет лишения свободы.

Суд проходит в закрытом режиме, поэтому о подробностях заседания пока ничего не известно.

Еще 3 декабря 2020 года Экономический суд Минска лишил портал Tut.by статуса СМИ.