Фото и видео ⟩ В Киев отправляются десять подаренных Ригой автобусов

В мероприятии примут участие заместитель председателя Рижской думы Эдвард Ратниекс, председатель правления муниципального транспортного предприятия Rīgas satiksme Джинета Иннуса, руководитель фонда Ziedot.lv Рута Диманта и посол Украины в Латвии Александр Мищенко.

Видео: В Киев отправляются десять подаренных Ригой автобусов

Рижанам предложили заполнить автобусы гуманитарной помощью - товарами для детей, предметами гигиены, продуктами длительного хранения, питьевой водой, а также кормом для домашних животных.

Заместитель председателя Рижской думы Вилнис Кирсис ранее заявил, что автобусы, предназначенные для Украины, находятся в хорошем состоянии и хоть и б/у, но могут прослужить еще несколько лет.

Галерея: В Киев отправляются десять подаренных Ригой автобусов

Автобусы из Риги отправятся до украинско-польской границы, где их встретят и погонят дальше представители Украины.

Первые 11 подаренных Ригой автобусов, наполненных предметами гуманитарной помощи, отправились в Украину в конце апреля 2022 года.