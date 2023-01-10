Советник мэра: В Мариуполе массово в принудительном порядке выдают российские паспорта

По его словам, с 1 января российские паспорта являются обязательными для всех учителей, медиков, а также сотрудников полиции и государственной власти.

"С 1 марта невозможно будет заниматься предпринимательской деятельностью на территории Мариуполя без российского паспорта. Также аккредитацию "ДНР", замечу, что не РФ, до 1 марта должны пройти судьи, адвокаты, юристы (все звено). При этом такого "закона" нет, но устно об этом предупреждено", - заявил Андрющенко.

В Мариуполе в восемь раз выросла смертность. В городе нет воды, наблюдаются проблемы с электричеством, с наступлением холодной погоды люди просто замерзают в собственных домах.

"Ситуация очень приближена к гуманитарной катастрофе. Очень большие проблемы с отоплением. Централизованное отопление не восстановлено в большинстве города. Присоединены к централизованному отоплению максимум 30% людей", - заявил Андрющенко.

В то же время россияне превращают Мариупольский морской порт в военную базу. Там начато разделение пристаней на гражданские и военные.

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