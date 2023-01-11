Липину интересно ⟩ Следующий президент Латвии - кто, если не Левитс?

Подсчет голосов во время выборов президента Латвии в 2019 году Фото: Evija Trifanova/LETA

Каждый депутат выбирает одного кандидата из списка (как составляется список - ниже). Если после первого голосования никто не набрал больше 50 голосов, оно проводится снова - с тем же списком участников. После второго голосования (если все еще никто не набрал более 50 голосов) из списка убирается кандидат с наименьшим числом "за", после чего цикл продолжается.

Если в конце остается два кандидата, ни один из которых не получил больше 50 голосов (как, например, было в 2015 году), то из списка вычеркивается менее популярный кандидат, и депутаты Сейма голосуют за или против единственного оставшегося представителя. Если и в этом случае кандидат не набирает более 50 голосов "за", то согласно закону выборы нужно организовать заново, с абсолютно новыми кандидатами.

Кто может быть кандидатом?

По закону кандидаты в президенты должны представить свои кандидатуры в период от 55 до 60 дней до конца срока действующего президента, то есть с 8 по 13 мая. Поэтому конкретных кандидатов на выборы мы пока не знаем. Свое заявление не подал даже действующий президент Эгил Левитс.

Тот же самый закон описывает конкретные требования к кандидату в президенты. Гражданин, достигший возраста 40 лет ко дню голосования, не сидит в тюрьме, не сотрудничал с КГБ и так далее.

Кандидаты в президенты Латвии в 2019 году. Слева направо: тогда еще судья суда ЕС Эгил Левитс, омбудсмен Юрис Янсонс и тогда депутат Сейма, а ныне министр земледелия Дидзис Шмитс Фото: Evija Trifanova/LETA