Кажется, что президент Эгил Левитс с нами уже очень давно. Но на самом деле летом подойдет к концу лишь его первый срок. Да, от нас никак не зависит, сменит ли его кто-то на посту и кто это будет. Но подумать-то об этом интересно. Да и вообще, кто может стать президентом? Может быть, даже вы?
Липину интересно ⟩ Следующий президент Латвии - кто, если не Левитс?
Уже меньше шести месяцев осталось до выборов президента Латвии. Поэтому давайте разберемся с правилами, порядком и в целом подумаем, станет ли Эгил Левитс первым со времен Вайры Вике-Фрейберги президентом, оставшимся на второй срок?
Когда выборы?
Начнем с самого простого вопроса. Традиционно президентский срок подходит к концу 7 июля. Так будет и в случае Эгила Левитса - конец его президентства приходится на 7 июля 2023 года.
По закону заседание Сейма о выборах президента созывается в срок от 30 до 40 дней до этой даты. То есть с 28 мая до 7 июня. Конкретная дата пока неизвестна.
В прошлый раз выборы прошли 29 мая, в 2015-м - 3 июня. Обе даты выпали на среду, так что велика вероятность, что и в этот раз заседание будет снова созвано в среду - 31 мая или 7 июня. Я бы поставил на 31 мая, все-таки 7 июня слишком впритык к разрешенному сроку, но это непринципиально.
Как выбирается президент?
Самое главное - президента в Латвии выбирают депутаты Сейма. Причем так было начиная с самого первого президента страны - Яниса Чаксте. Различные оппозиционные силы периодически предлагают выбирать президента всенародным голосованием, но, кроме призывов, реальных шагов в этом направлении сделано не было.
Каждый депутат выбирает одного кандидата из списка (как составляется список - ниже). Если после первого голосования никто не набрал больше 50 голосов, оно проводится снова - с тем же списком участников. После второго голосования (если все еще никто не набрал более 50 голосов) из списка убирается кандидат с наименьшим числом "за", после чего цикл продолжается.
Если в конце остается два кандидата, ни один из которых не получил больше 50 голосов (как, например, было в 2015 году), то из списка вычеркивается менее популярный кандидат, и депутаты Сейма голосуют за или против единственного оставшегося представителя. Если и в этом случае кандидат не набирает более 50 голосов "за", то согласно закону выборы нужно организовать заново, с абсолютно новыми кандидатами.
Кто может быть кандидатом?
По закону кандидаты в президенты должны представить свои кандидатуры в период от 55 до 60 дней до конца срока действующего президента, то есть с 8 по 13 мая. Поэтому конкретных кандидатов на выборы мы пока не знаем. Свое заявление не подал даже действующий президент Эгил Левитс.
Тот же самый закон описывает конкретные требования к кандидату в президенты. Гражданин, достигший возраста 40 лет ко дню голосования, не сидит в тюрьме, не сотрудничал с КГБ и так далее.
Это все ожидаемо. Но есть и любопытный второй пункт в законе, который гласит, что президентом Латвии может стать только человек с "безупречной репутацией". Что именно это значит и насколько этот пункт выполняется - каждый может решить самостоятельно.
Еще важно, что президент вовсе не обязан быть политически нейтральным. В целом каждого кандидата выдвигает одна из политических сил (или даже целая коалиция, как в случае Левитса).
Вот и вышло, что из шести президентов времен Второй республики три были беспартийными, а три представляли Союз зеленых и крестьян: Гунтис Улманис, Андрис Берзиньш и Раймонд Вейонис. Вот кто у нас самая авторитетная сила на самом деле.
Левитс останется на второй срок?
Как вы понимаете, вопрос делится на две части: захочет ли Левитс продолжать работу на посту президента и выберут ли его депутаты Сейма.
На первую часть вопроса ответить пока сложно. В интервью порталу Delfi Левитс заявил, что примет решение об этом ближе к сроку подачи заявки, в мае. Кроме того, судя по его словам, он не захочет вступать в заранее проигранное сражение. Для чего ему нужно быть уверенным в поддержке большинства депутатов Сейма. Так мы плавно подходим и ко второй части вопроса.
Четыре года назад Левитса выдвинула коалиция, от которой в новом созыве остались "Новое Единство" и Нацобъединение, которые, судя по всему, не прочь оставить президента на второй срок.
Проблема в третьей партии коалиции - "Объединенном списке", который, по крайней мере пока, не горит желанием переизбирать Левитса.
Ожидать поддержки от других политических сил тоже сложно. Возможно, "Прогрессивные" и могли бы согласиться, но с ними вместе большинства не получится. А "За стабильность!", "Латвия на первом месте" и Союз зеленых и крестьян давно критикуют действующего президента с разной степенью активности.
В общем, к апрелю-маю станет яснее. Но пока выходит, что коалиция не готова гарантировать Левитсу переизбрание, а тот не хочет рисковать без такой гарантии.
А можно всех посмотреть?
По большому счету о других кандидатах сейчас тоже судить еще рано. Но определенную информацию можно получить уже сейчас, что поможет, кстати, и определить вероятность переизбрания Левитса.
О кандидатах от "За стабильность!", "Латвии на первом месте" и Союза зеленых и крестьян ничего не слышно, но можно заранее сказать, что они большинства не получат.
"Объединенный список" пока ничего громко не говорит, но ходят упорные слухи о двух его лидерах - Эдварде Смилтенсе и Улдисе Пиленсе. Первый был избран на пост председателя Сейма, второй был кандидатом в премьер-министры, хотя и не участвовал в выборах (и, соответственно, не является депутатом).
Кто именно станет кандидатом в президенты, зависит от внутренних партийных договоренностей и нас сейчас интересует не слишком.
А вот потенциальным кандидатом от "Прогрессивных" называется экс-председатель Конституционного суда Санита Осипова. И это очень интересная история.
С одной стороны, Осипова уже переживала голосование Сейма с отрицательным для себя исходом, когда была кандидатом на должность судьи Верховного суда Латвии. Тогда одной из главных причин неизбрания называлась ее позиция по вопросу однополых семей. Напомню, что Конституционный суд постоянно напоминает Сейму о необходимости признать их хоть на каком-нибудь юридическом уровне.
Но вот состав Сейма изменился. И почему бы "Прогрессивным" не договориться с "Новым Единством" и, например, Союзом зеленых и крестьян? А если дело дойдет до выбора из двух кандидатов, может, и какие еще депутаты решат, что лучше выбрать президента, чем искать новых потенциальных людей на эту должность.
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Но это пока еще очень предварительные разговоры. По итогу вначале нужно понять, сможет ли Левитс (при помощи "Нового Единства" и Нацобъединения?) уговорить "Объединенный список" поддержать его?
Если нет, то дальше следует вопрос, будут ли кого-то выдвигать коалиционные силы. Или примкнут к кандидату от "Объединенного списка"?
Ну а потом уже возможны различные варианты и споры. В любом случае следующие выборы президента выглядят куда менее предсказуемыми, чем победа Левитса четыре года назад.
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