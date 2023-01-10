Армения отказалась проводить учения ОДКБ на территории страны

По словам Пашиняна, Азербайджан все чаще во время контактов с западными странами "обосновывает свои агрессивные действия опасениями относительно того, что Армения и Россия готовят совместные агрессивные действия против Азербайджана". Несмотря на абсурдность этих заявлений, на фоне войны в Украине этот тезис удостаивается интереса со стороны Запада, заявил Пашинян.

"Мы обращаем внимание наших российских коллег к этому факту, фиксируя, что в условиях их молчания получается, что военное присутствие России в Армении не только не гарантирует безопасность Республики, но и наоборот - создает угрозы безопасности Армении", - подчеркнул премьер.

Критика Пашиняна ОДКБ за отсутствие помощи в конфликте с Азербайджаном

В ноябре премьер Армении отказался подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ и проект о совместных мерах по оказанию помощи Еревану. Это решение он объяснил отсутствием "политической оценки агрессии Азербайджана против территориальной целостности Армении" со стороны организации.

Ереван утверждает, что в результате обострения конфликта вокруг Нагорного Карабаха на границе двух стран Азербайджан оккупировал около 140 кв. км армянской территории. В сентябре 2022 года Армения обратилась за помощью к ОДКБ. На внеочередной сессии Совета коллективной безопасности было решено направить в Армению миссию для "оценки сложившейся обстановки".