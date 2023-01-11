Умер последний король Греции Константин II

В 1960 году Константин вместе с двумя другими греческими моряками выиграл золотую медаль на Олимпийских играх в Риме. В 1963 году он стал членом Международного олимпийского комитета (МОК) и занимал эту должность до 1974 года, когда стал пожизненным почетным членом МОК.

Когда отец Константина, король Павел I, умер в 1964 году, Константин взошел на престол. В апреле 1967 года в Греции произошел военный переворот, организованный полковниками. Константин бежал в Рим и больше не вернулся в Грецию в качестве короля.

Хунта назначила регента вместо короля, но упразднила монархию 1 июня 1973 года. Надежды короля вернуться к власти после восстановления демократии были разбиты в 1974 году референдумом, на котором жители проголосовали за республику.

После упразднения монархии Константин жил большей частью в изгнании. В 1981 году он приехал на родину на похороны матери, после этого все чаще и чаще посещал Грецию, пока не обосновался там на постоянное жительство в 2010 году.