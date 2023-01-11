Бывший и последний король Греции Константин II скончался во вторник, 10 января, в Афинах в возрасте 82 лет, сообщают местные СМИ.
Умер последний король Греции Константин II
В последние недели здоровье бывшего короля ухудшилось после перенесенных инсультов и тяжелой пневмонии. Он скончался в реанимационном отделении больницы.
В больнице, рядом с Константином II находились члены его семьи - жена Анна-Мария Датская, сестра и дети. Вылечить короля медикам не удалось.
По словам источников в правительстве, Константин II будет похоронен на территории бывшего летнего дворца его семьи на севере Афин.
Когда Константин II взошел на престол в 1964 году в возрасте 23 лет, он был очень популярным олимпийским чемпионом по парусному спорту. В первый год своего царствования он потерял большую часть народной поддержки, поскольку стал активно участвовать в политических махинациях, свергнувших центристское правительство.
Константин родился 2 июня 1940 года в Афинах в семье принца Павла и принцессы Фредерики. Его старшая сестра София - жена бывшего короля Испании Хуана Карлоса I. Троюродный брат Константина - нынешний король Великобритании Карл III.
После немецкого вторжения в Грецию в 1941 году королевская семья бежала за границу, но вернулась в 1946 году. Константин учился в трех военных академиях и Афинской школе права, а также тренировался в нескольких видах спорта, включая парусный спорт и карате.
В 1960 году Константин вместе с двумя другими греческими моряками выиграл золотую медаль на Олимпийских играх в Риме. В 1963 году он стал членом Международного олимпийского комитета (МОК) и занимал эту должность до 1974 года, когда стал пожизненным почетным членом МОК.
Когда отец Константина, король Павел I, умер в 1964 году, Константин взошел на престол. В апреле 1967 года в Греции произошел военный переворот, организованный полковниками. Константин бежал в Рим и больше не вернулся в Грецию в качестве короля.
Хунта назначила регента вместо короля, но упразднила монархию 1 июня 1973 года. Надежды короля вернуться к власти после восстановления демократии были разбиты в 1974 году референдумом, на котором жители проголосовали за республику.
После упразднения монархии Константин жил большей частью в изгнании. В 1981 году он приехал на родину на похороны матери, после этого все чаще и чаще посещал Грецию, пока не обосновался там на постоянное жительство в 2010 году.
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