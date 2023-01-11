"Мне нужно отдохнуть": бывший депутат Сейма Риекстиньш получил статус безработного

Я зарегистрировался там не потому, что ищу работу. Я вряд ли найду там что-нибудь для себя. Прошедшие четыре года в Сейме и министерстве были довольно тяжелыми. Теперь мне нужно отдохнуть. Хорошо, что есть такая подушка безопасности и что я не остался совсем без средств после окончания работы. Не слишком много, но этого будет достаточно. Буду думать, что делать в следующем году" (интервью состоялось в конце прошлого года).