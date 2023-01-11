Депутат 13-го Сейма, парламентский секретарь Министерства образования и науки Сандис Риекстиньш после потери должности уже встал на учет в качестве безработного и решил немного отдохнуть, пишет издание Privātā Dzīve.
"Мне нужно отдохнуть": бывший депутат Сейма Риекстиньш получил статус безработного
Сандис Риекстиньш, один из самых видных представителей партии "Консервативные", остался без работы после окончания срока полномочий Кришьяниса Кариньша.
Журналисты издания Privatā Dzīve встретили политика на чествовании футбольных лауреатов прошлого года в кинотеатре Splendid Palace. Он сообщил: "Я
зарегистрировался на бирже труда.
Я зарегистрировался там не потому, что ищу работу. Я вряд ли найду там что-нибудь для себя. Прошедшие четыре года в Сейме и министерстве были довольно тяжелыми. Теперь мне нужно отдохнуть. Хорошо, что есть такая подушка безопасности и что я не остался совсем без средств после окончания работы. Не слишком много, но этого будет достаточно. Буду думать, что делать в следующем году" (интервью состоялось в конце прошлого года).
Риекстиньш также освоил платформу TikTok, где время от времени публикует видео о том, как он занимается в спортзале, катается на мотоцикле, играет в футбол... Через несколько дней после потери работы Сандис опубликовал тикток со снимком, сделанным летом, где он сидит на мотоцикле. Политик дополнил его грубым текстом на русском языке:
"Я за*бался быть добрым. Этого никто не ценит. Лучше буду по*истом. Так легче жить!".
Подробнее читайте в издании Privātā Dzīve от 3 января.
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