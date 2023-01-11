Фото ⟩ В грузовых поездах обнаружено 124 тысячи контрабандных сигарет

Галерея: Контрабандные сигареты

VID сообщает, что 9 января 2023 года должностные лица на пункте таможенного контроля "Индра", при анализе изображений, полученных в результате сканирования состава грузового поезда из Беларуси, заподозрили перемещение незадекларированных товаров в вагоне с чугуном. А кинологи со служебными собаками помогли быстро обнаружить тайники сигарет.

Коробки с сигаретами были спрятаны в трех вагонах под слоем чугуна. В них находилось 40 000 сигарет NZ и Queen (2 000 пачек сигарет) с акцизными марками Республики Беларусь.

Также сообщалось, что 5 января 2023 года при досмотре грузового поезда, прибывшего из Беларуси, кинологами со служебными собаками были обнаружены сигареты, спрятанные в конструкциях вагонов.

Всего в десяти вагонах обнаружено 84 000 контрабандных сигарет NZ, Minsk и Queen (4200 пачек сигарет) с акцизными марками Республики Беларусь.

Сумма неуплаченных государству налогов за изъятые сигареты составляет примерно 24 000 евро.