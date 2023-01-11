Прокуратура направила в суд уголовное дело, по которому гражданин Пакистана обвиняется в изнасиловании своей знакомой - несовершеннолетней девочки, сообщили в прокуратуре.
Гражданин Пакистана обвиняется в изнасиловании молодой девушки
Из обвинительного заключения следует, что в ночь на 8 февраля 2022 года, находясь у себя дома в Риге, обвиняемый выпил с пострадавшей девушкой.
Обвиняемый, зная, что девушка является несовершеннолетней и, пользуясь беспомощным состоянием потерпевшей в связи с ее сильным алкогольным опьянением, решил удовлетворить свое половое влечение и совершил половой акт.
В результате противоправных действий подсудимого возникла угроза половой неприкосновенности несовершеннолетней потерпевшей.
Наказанием за это уголовное преступление является пожизненное заключение или лишение свободы от пяти до 20 лет.
Дело передано на рассмотрение в Рижский городской суд.
Что делать, если вы подверглись сексуальному насилию?
Стыд, воспоминания, тревога, чувство "грязи" и вины - нормальные чувства в этой ситуации. Такое состояние можно облегчить с помощью специалистов (психолога, психотерапевта, психиатра).
Обратитесь в полицию и к врачу
Необходимо как можно скорее обратиться в полицию и/или к врачу. Попросите, чтобы лечащее лицо задокументировало последствия жестокого обращения как можно более подробно. Результаты осмотра имеют юридическую силу и могут быть использованы судебным экспертом для производства экспертизы.
Вы можете обратиться в полицию позже
Если вы еще не готовы обратиться в полицию, вы можете сделать это позже. В зависимости от тяжести совершенного правонарушения существует срок давности - период времени после совершения правонарушения, когда преступник может быть привлечен к уголовной ответственности.
Срок давности за сексуальное преступление может составлять от 5 до 20 лет, а то и больше. Если в полицию подано заявление о преступлении, вы как жертва преступления имеете право на компенсацию. Государственная компенсация выплачивается независимо от исхода судебного разбирательства.
Не бойтесь обращаться за помощью
Подумайте о том, чтобы обратиться за психологической помощью. Сексуальное насилие имеет тяжелые последствия для психики, справиться с которыми самостоятельно очень сложно.
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