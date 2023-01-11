Гражданин Пакистана обвиняется в изнасиловании молодой девушки

Из обвинительного заключения следует, что в ночь на 8 февраля 2022 года, находясь у себя дома в Риге, обвиняемый выпил с пострадавшей девушкой.

Обвиняемый, зная, что девушка является несовершеннолетней и, пользуясь беспомощным состоянием потерпевшей в связи с ее сильным алкогольным опьянением, решил удовлетворить свое половое влечение и совершил половой акт.

В результате противоправных действий подсудимого возникла угроза половой неприкосновенности несовершеннолетней потерпевшей.

Наказанием за это уголовное преступление является пожизненное заключение или лишение свободы от пяти до 20 лет.

Дело передано на рассмотрение в Рижский городской суд.

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