В Латвии не хватает лекарств: что делать?

Родители сейчас наиболее остро ощущают дефицит в фармацевтической отрасли – не хватает препаратов, предназначенных именно для детей, таких как антибиотики, детские суспензии, жаропонижающие средства и сиропы. В состав этих средств входят такие активные вещества как ибупрофен и парацетамол. Это значит, что, если всегда можно было положиться, что в аптеках будут доступны препараты для снижения температуры, то сейчас родителям надо быть готовыми к поиску альтернативы. Например, в качестве решения можно выбрать таблетки и жевательные капсулы, которые подойдут для детей с 7-летнего возраста. Детям моложе 7 лет тоже можно давать таблетки, но перед этим надо непременно проконсультироваться с фармацевтом по поводу правильной дозировки. Для детей, которые еще не умеют глотать таблетки, можно использовать свечи или суппозитории. Родителям рекомендуется сразу обсудить с врачом возможность замены выписанных антибиотиков и обычно используемых лекарств, которые сейчас могут быть недоступны в аптеках.