Латвию, как и Европу, сейчас затронул кратковременный дефицит лекарств. Это значит, что в фармацевтической отрасли не хватает лекарств, которые могли бы помочь уменьшению различных симптомов гриппа, Covid-19 и простуды, таких как повышенная температура, заложенный нос и боль в горле. Как лучше всего помочь себе и своим близким сохранить хорошее здоровье в сезон вирусов, объясняет фармацевт Euroaptieka Зане Мелберга.
В Латвии не хватает лекарств: что делать?
"В течение последнего месяца очень многих людей затронули Covid-19 и другие вызываемые вирусами заболевания, а также простуда. Это почувствовали не только мы, но и фармацевтическая отрасль в целом. К фармацевтам обращаются все больше людей с жалобами на различные симптомы заболеваний – боль в горле, насморк, повышенная температура, кашель и др.
Столь большой спрос стал существенной причиной нехватки в Латвии отдельных лекарств.
Важной причиной является также геополитическая ситуация в мире, из-за которой ограничена доступность сырья для разных лекарств и появились проблемы с логистикой, что в свою очередь повлияло на доступность медикаментов во всей Европе", – говорит председатель правления Euroaptieka Наталья Захарова.
Объясняя, почему столь многих жителей Латвии в нынешнем сезоне затронули разные заболевания, фармацевт Euroaptieka Зане Мелберга называет несколько причин: "Это первая зима, когда были сняты существенные ограничения, не обязательно ношение маски и соблюдение дистанции. Люди также меньше внимания обращают на гигиену рук, не используют столь активно дезинфицирующие средства, как это было во время пандемии. В целом люди вернулись к привычной до пандемии жизни – ходят на работу, разные развлекательные мероприятия, в гости, отмечают праздники в кругу близких и друзей, а дети посещают школу, детский сад, что также способствует более стремительному распространению различных вирусов. Кроме того, иммунитету многих людей труднее адаптироваться из-за резких перепадов погоды".
Больше всего не хватает лекарств для детей – что делать родителям?
Родители сейчас наиболее остро ощущают дефицит в фармацевтической отрасли – не хватает препаратов, предназначенных именно для детей, таких как антибиотики, детские суспензии, жаропонижающие средства и сиропы. В состав этих средств входят такие активные вещества как ибупрофен и парацетамол. Это значит, что, если всегда можно было положиться, что в аптеках будут доступны препараты для снижения температуры, то сейчас родителям надо быть готовыми к поиску альтернативы. Например, в качестве решения можно выбрать таблетки и жевательные капсулы, которые подойдут для детей с 7-летнего возраста. Детям моложе 7 лет тоже можно давать таблетки, но перед этим надо непременно проконсультироваться с фармацевтом по поводу правильной дозировки. Для детей, которые еще не умеют глотать таблетки, можно использовать свечи или суппозитории. Родителям рекомендуется сразу обсудить с врачом возможность замены выписанных антибиотиков и обычно используемых лекарств, которые сейчас могут быть недоступны в аптеках.
Целесообразно ли сейчас делать запасы лекарств?
Несмотря на то, что широко обсуждается дефицит лекарств в фармацевтической отрасли в Латвии и понятна обеспокоенность людей по этому поводу, следует помнить, что по мере возможности запасы лекарств в аптеках регулярно пополняются. Большой спрос может навести на мысль о создании запасов в своей домашней аптечке, однако создание запасов без необходимости при хорошем самочувствии приводит к еще большему спросу и дефициту лекарств для людей, которым сейчас они действительно необходимы.
Думая о ближних, сейчас было бы нежелательно делать запасы, так как дефицит лекарств является краткосрочным.
Стоит помнить также, что в случае болезни или простуды фармацевт в аптеке сможет посоветовать альтернативные медикаменты, если в нужный момент привычные средства не будут доступны. Следует помнить также о возможности позвонить на консультационный телефон семейных врачей 66016001.
Чем может помочь фармацевт?
В то время, когда очень многие болеют, и доступность медиков, особенно семейных врачей может быть ограничена, можно обратиться к фармацевту за консультацией и советом по поводу необходимых медикаментов как на месте в аптеке, так и по телефону.
Фармацевты Euroaptieka предоставляют консультации бесплатно, и к фармацевтам можно обращаться по таким вопросам как доступность и замена медикаментов, если необходимое лекарство недоступно. Если нужные препараты недоступны, у фармацевта есть возможность проверить базу данных и узнать об их наличии в других аптеках или спросить об альтернативах, которые можно подобрать в соответствии с необходимостью. С фармацевтом в аптеке можно проконсультироваться также о правильном приеме лекарств, их взаимодействии и возможных побочных эффектов. У фармацевта также можно узнать об употреблении и действии пищевых добавок, например, для укрепления иммунитета. Фармацевты могут также посоветовать безрецептурные лекарства, а также, на основании предоставленной человеком информации, рекомендовать обязательно проконсультироваться с врачом.
В случае плохого самочувствия, если рядом нет никого из близких, которые могли бы принести необходимые лекарства, с мыслью о безопасности окружающих и собственном здоровье, можно воспользоваться доставкой медикаментов на дом. Во время телефонного разговора может проконсультироваться с фармацевтом и получить все необходимое с доставкой на дом.
Прежде чем отправиться в аптеку, помните, что на сайте Zāļu valsts aģentūra Latvijas Zāļu reģistrs можно узнать о доступности препаратов с конкретным активным веществом у крупных торговцев. Таким образом вы сможете проверить, доступен ли какой-либо препарат с необходимым активным веществом.
Что можно сделать превентивно, чтобы не простудиться?
- Пользуйтесь маской для лица или респиратором. Отправляясь в театр, на концерт или в другое общественное место, распространение вирусов в этот период болезней можно ограничить, пользуясь респиратором или маской для лица.
- Принимайте витамины. Витамины C и D будут способствовать нормальному функционированию иммунной системы. Недостаточное количество витаминов может способствовать восприимчивости организма к разным вирусным инфекциям.
- Принимайте в достаточном количестве цинк и селен. Оба эти вещества активно участвуют и поддерживают работу иммунной системы при соприкосновении с вирусами, предотвращая их возможное распространение в организме.
- Проветривайте помещения. Проветривание помещений может помочь избавиться от вирусов и бактерий, которые скапливаются в закрытых помещениях.
- Соблюдайте режим сна. Важно отдыхать и хорошо высыпаться, так как неполноценный сон и стресс могут стать первыми факторами, оказывающими негативное воздействие на иммунитет.
- Употребляйте достаточное количество жидкости. Достаточное ежедневное употребление жидкости является очень важным условием для поддержания хорошего здоровья и скорейшего улучшения самочувствия, иммунитета и обмена веществ.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!