Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) просит прокуратуру начать уголовное преследование физического лица за предложение взятки в размере 30 000 евро одному из депутатов Адажской краевой думы за благоприятное голосование на выборах председателя самоуправления, сообщает агентство LETA.
Выборы мэра Адажской краевой думы: депутату предлагали взятку в размере 30 000 евро
Председатель думы сменился в конце прошлого года после выборов в Сейм, в результате которых в парламент попал руководивший несколько лет краем Марис Спринджукс, который теперь стал министром по делам самоуправлений.
На место Спринджукса 1 ноября 2022 года председателем Адажской краевой думы 12 голосами была избрана его заместитель Карина Микелсоне. Смену мэра сопровождали и значительные изменения в коалиции - Латвийское объединение регионов прекратило сотрудничество с прошлыми партнерами и взяло вместо них находившийся в оппозиции Латвийский крестьянский союз. В связи с этим должность заместителя председателя потерял представитель "Прогрессивных" Имант Крастиньш - его место заняла Геновефа Козловска.
Полученные в ходе досудебного расследования доказательства свидетельствуют, что физическое лицо предложило депутату взятку с целью добиться, чтобы депутат на заседании проголосовал за избрание конкретного лица на должность председателя самоуправления. Преступление было совершено 5 октября 2022 года. KBAB начал уголовный процесс 18 октября 2022 года.
KNAB указывает, что уголовная ответственность за взяточничество наступает не в момент, когда взятка передана физически, а в момент, когда должностному лицу сделано предложение о взятке.
Следователи отметили агентству LETA, что
расследуется преступление о предложении взятки, поэтому ставить под вопрос законность голосования по поводу Микелсоне нет оснований. В распоряжении KNAB также нет информации о том, что на голосование 1 ноябре могло быть оказано влияние каким-то другим способом.
Опрошенные агентством LETA действующие и уже бывшие депутаты самоуправления утверждают, что у них нет информации по данному делу или же они подписались под неразглашением информации.
KNAB точно не раскрывает, проинформировал ли его о предложении взятки сам депутат, однако, скорее всего, произошло именно так. В практике KNAB были похожие дела - например, председатель правления Rīgas namu apsaimniekotājs Игорь Трубко обвинялся в возможном предложении взятки в размере 2,1 миллиона евро главе фракции Рижской думы "За!/Прогрессивные" Мартиньшу Коссовичу. Коссович в связи с произошедшим обратился в KNAB, в свою очередь обвиняемый вину не признает.
KNAB указывает, что в таких случаях должностное лицо должно помнить о главных действиях: не соглашаться, однако незамедлительно предложение не отклонять, попросить время на размышления и незамедлительно связаться с KNAB, который проинформирует о дальнейших действиях.
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