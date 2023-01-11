Выборы мэра Адажской краевой думы: депутату предлагали взятку в размере 30 000 евро

Следователи отметили агентству LETA, что

расследуется преступление о предложении взятки, поэтому ставить под вопрос законность голосования по поводу Микелсоне нет оснований. В распоряжении KNAB также нет информации о том, что на голосование 1 ноябре могло быть оказано влияние каким-то другим способом.

Опрошенные агентством LETA действующие и уже бывшие депутаты самоуправления утверждают, что у них нет информации по данному делу или же они подписались под неразглашением информации.

KNAB точно не раскрывает, проинформировал ли его о предложении взятки сам депутат, однако, скорее всего, произошло именно так. В практике KNAB были похожие дела - например, председатель правления Rīgas namu apsaimniekotājs Игорь Трубко обвинялся в возможном предложении взятки в размере 2,1 миллиона евро главе фракции Рижской думы "За!/Прогрессивные" Мартиньшу Коссовичу. Коссович в связи с произошедшим обратился в KNAB, в свою очередь обвиняемый вину не признает.

KNAB указывает, что в таких случаях должностное лицо должно помнить о главных действиях: не соглашаться, однако незамедлительно предложение не отклонять, попросить время на размышления и незамедлительно связаться с KNAB, который проинформирует о дальнейших действиях.