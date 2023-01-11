Внимательный читатель Rus.Postimees прислал фотографию из российской торговой сети "Чижик", в которой продается продукция эстонской пивоварни A. Le Coq.
В России продается эстонское пиво, произведенное после начала войны в Украине
На прилавке российского магазина "Чижик" продается пиво бренда Aleksander в темном и светлом вариантах. На дне пивной банки отмечено, что оно произведено 25 июля прошлого года, то есть от начала полномасштабной войны в Украине прошло к тому моменту уже пять месяцев. Забавен и тот факт, что российские покупатели могут приобрести банку эстонского хмельного напитка дешевле, чем сами жители Эстонии. Цена пива Aleksander в России составляет лишь 79,9 рубля (1.08 евро).
"К сожалению, приходится признать, что осенью 2022 года мы также получили информацию, что некоторая продукция A. Le Coq была замечена в продаже в российской торговой сети, - сказал Rus.Postimees руководитель пивзавода A. Le Coq Яанус Виханд. - Непосредственным расследованием было установлено, что один из наших клиентов, основным рынком сбыта которого является страна, близкая к России, перепродал часть товара своим российским партнерам".
По словам руководителя пивзавода, после переговоров, с данным клиентом было принято решение прекратить сотрудничество. "Верим, что благодаря этому исключается дальнейшее попадание продукции A. Le Coq в российскую торговую сеть", - заключил Виханд.
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