Фото, видео ⟩ Наводнение в Екабпилсском крае: объявлен красный уровень опасности

Подрыв льда, который обычно применяют во время половодья, в этом случае не поможет, потому что заторы в реке созданы массой мелких льдин, а не крупными кусками льда, как это обычно бывает во время весенних паводков. Взрывание было опробовано несколько лет назад в аналогичных условиях, но не дало ожидаемого результата, пояснил Скрейверс.

Как сообщает портал radio1.lv, поздно вечером в среду состоялось заседание комиссии по гражданской обороне самоуправления Екабпилсского края. Мэр края Райвис Рагайнис сообщил, что самое критическое место в городе - это улицы Скаубиша и Дарзу, где скапливается вода, которую откачивают тремя машинами, а за пределами города самая критическая ситуация в Гравани и на острове Сакас.

Галерея: Река около Екабпилса

Видео: Наводнение в Екабпилсском крае: 11 января

Галерея: В критических местах берег укрепляют мешками с песком

Жителей размещают в гостинице Vārpa. Этой возможностью воспользовались трое жителей. При необходимости для проживания могут быть предоставлены помещения бывшего приюта Līkumi. Всего заселено 9 жителей, 11 письменно отказались от жилья, двое жителей отказались от жилья и были доставлены к родственникам.