В ночь на четверг, 12 января, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил красный уровень опасности в Екабпилсском крае из-за очень высокого уровня воды в Даугаве.
Фото, видео ⟩ Наводнение в Екабпилсском крае: объявлен красный уровень опасности
Уровень воды в Даугаве у Екабпилса в 4:50 утра был на 7,66 метра выше нулевой отметки наблюдательной станции - примерно на полтора метра выше, чем накануне, и на четыре метра выше, чем 1 января.
Гидрологи прогнозируют, что уровень воды в Даугаве у Екабпилса приблизится или даже превысит красную отметку - 8,4 метра над нулевой точкой станции. В Даугаве вблизи Екабпилса продолжают скапливаться лед и шуга, из верховьев реки продолжает поступать новая шуга, затапливаются более обширные территории.
Видео: Наводнение в Екабпилсском крае: 12 января
Красный уровень предупреждения означает, что существует высокая вероятность значительных разрушений на большой территории и что жизнь людей может быть в опасности.
Жителям необходимо действовать: быть готовыми к чрезвычайным мерам и эвакуации, следовать информации и инструкциям, которые предоставляют ответственные учреждения.
Красное предупреждение в Екабпилсском крае пока объявлено до 14:00 пятницы, 13 января.
Уровень воды у Зелькского моста за последние сутки немного снизился, у Плявиняс он остается в пределах нормы.
Утром в 9:30 уровень воды в Екабпилисе достиг отметки в 7,66 метра, то есть за последние часы не изменился. "Пробка" из массива шуги находится в 4,6 километрах выше Екабпилса - недалеко от Прижи. До критической отметки в 8,4 метра остается еще около полутора метров, сообщил исполнительный директор Екабпилсского края Улдис Скрейверс.
Подрыв льда, который обычно применяют во время половодья, в этом случае не поможет, потому что заторы в реке созданы массой мелких льдин, а не крупными кусками льда, как это обычно бывает во время весенних паводков. Взрывание было опробовано несколько лет назад в аналогичных условиях, но не дало ожидаемого результата, пояснил Скрейверс.
Как сообщает портал radio1.lv, поздно вечером в среду состоялось заседание комиссии по гражданской обороне самоуправления Екабпилсского края. Мэр края Райвис Рагайнис сообщил, что самое критическое место в городе - это улицы Скаубиша и Дарзу, где скапливается вода, которую откачивают тремя машинами, а за пределами города самая критическая ситуация в Гравани и на острове Сакас.
Галерея: Река около Екабпилса
Видео: Наводнение в Екабпилсском крае: 11 января
Галерея: В критических местах берег укрепляют мешками с песком
Жителей размещают в гостинице Vārpa. Этой возможностью воспользовались трое жителей. При необходимости для проживания могут быть предоставлены помещения бывшего приюта Līkumi. Всего заселено 9 жителей, 11 письменно отказались от жилья, двое жителей отказались от жилья и были доставлены к родственникам.
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