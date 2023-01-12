Откроется рижское бюро "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"

Открытие бюро состоится в 17.30 в Латвийском национальном художественном музее.

По словам представителей RFE/RL, новый офис является частью усилий RFE/RL по борьбе с дезинформацией Кремля и обеспечению русскоязычной аудитории достоверными и объективными новостями.

В церемонии открытия примут участие президент Латвии Эгил Левитс, президент RFE/RL Джейми Флай, министр культуры Наурис Пунтулис, другие политики и гости.

В рижском офисе RFE/RL будут работать журналисты российской редакции и Current Time TV. Новый отдел вещательной организации, который будет заниматься журналистскими расследованиями, также будет располагаться в Риге.

11 января в Вильнюсе открылось представительство "Радио Свободная Европа/Радио Свобода".

6 марта "Радио Свобода" объявило о приостановке работы в России. RFE/RL объяснило свое решение процедурой банкротства, начатой российскими властями в отношении вещательной компании, усилением давления полиции на журналистов RL/RFE и новым российским законом о военной цензуре СМИ.

Корреспондентский пункт RFE/RL был открыт в Москве в 1991 году по приглашению президента Бориса Ельцина.

В декабре 2021 года режим белорусского диктатора Александра Лукашенко объявил RFE/RL экстремистской организацией, а распространение и использование новостей вещателя стали уголовным преступлением.

Флай сообщил, что в Белоруссии несправедливо заключены под стражу два журналиста белорусской редакции Игорь Лосик и Андрей Кузнечик.