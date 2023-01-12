ISW: Изменения в руководстве российской армией указывают на неудачи в войне

Министр обороны России Сергей Шойгу назначил начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим российскими войсками, воюющими на Украине, сообщило в среду Минобороны России.

Предыдущие три месяца эту должность занимал Сергей Суровикин, который отныне будет заместителем Герасимова.

"Назначение начальника Генерального штаба командующим театром военных действий свидетельствует о возрастающей серьезности ситуации, в которой оказалась Россия, и четком осознании того, что кампания не соответствует стратегическим целям России", - говорится в заявлении.

Как считают авторы сводки, президент России Владимир Путин, вероятно, планирует новые наступления.

Путин по-прежнему считает, что армия РФ способна на масштабные наступательные действия, сказано в сводке ISW, но такие его оценки, вероятно, не соответствуют действительности. При этом Герасимов не возражал президенту России после катастрофического плана вторжения в феврале 2022 года - и вряд ли начнет это делать сейчас, отмечают американские эксперты.

Они не считают, что Герасимов сможет быстро вдохнуть новую жизнь в российские принципы ведения войны, чтобы удовлетворить амбиции Путина. В сводке сказано, что генерал, "вероятно, окажется во главе дезорганизованной командной структуры, переживающей постоянные, последовательные и самоусиливающиеся провалы, которым именно он во многом и положил начало своими действиями до вторжения в Украину".

По оценкам ISW, важным препятствием для наступательных операций Москвы на востоке Украины также станет неспособность российской индустрии решить проблему нехватки боеприпасов.

Также, по мнению разведчиков, кадровые перестановки вызовут серьезное недовольство в рядах ультранационалистов и "военных корреспондентов", которые обвиняли Герасимова в военных неудачах, а отстраненный от руководства армией Сергей Суровикин пользовался их широкой поддержкой.

Назначение Суровикина одним из заместителей Герасимова нанесло значительный ущерб его авторитету и влиянию, заключает разведка.