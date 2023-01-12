Новый документальный фильм об актрисе и секс-символе 90-х Памеле Андерсон (Pamela Anderson) скоро выйдет на Netflix. В нем она высказалась об утекшем в Сеть секс-видео.
"Мне противно!": Памела Андерсон об утечке своего секс-видео
В первом тизере документального фильма Pamela, a love story 55-летняя актриса говорит, что ей "противно" от того, что ей пришлось пережить травму после скандала с просочившимся в Сеть секс-видео 1996 года, на котором была запечатлена ее интимная близость с бывшим мужем музыкантом Томми Ли.
"Чтобы выжить, я исключила из своей жизни эту украденную видеокассету, и теперь все это опять всплывает, мне противно", - говорит Андерсон в опубликованном ролике.
"Впервые в жизни я хочу контролировать этот нарратив", - сказала Андерсон.
В ролике нет прямой ссылки на недавнее событие, но Андерсон, кажется, говорит о мини-сериале "Пэм и Томми", вышедшем в феврале прошлого года, в котором рассказывается о событиях после кражи кассеты и о том, как это было воспринято общественностью в 1990-е.
Лили Джеймс, сыгравшая роль Памелы Андерсон, пыталась связаться с самой актрисой до начала съемок, но ответа не получила. Известная актриса считает, что выход этого интимного видео разрушил ее жизнь и брак.
Документальный фильм о Памеле Андерсон зрители увидят 31 января.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!