"Она пьяна?": В Сети завирусилось видео со звездой "Дома дракона" на сцене "Золотого глобуса"

Звезда сериала "Дом дракона" (House of the Dragon) многим показалась пьяной в момент, когда находилась на сцене вместе со своей коллегой Эммой Дарси и режиссером Мигелем Сапочником.

22-летняя Олкок держалась за Дарси, в то время как Сапочник читал благодарственную речь, получая "Золотой глобус" за лучший драматический сериал.

Во время речи режиссера Олкок хихикала, показывала пальцем на кого-то в зале, прикрывая рот рукой.

Milly Alcock wasted at the golden globes is top tier pic.twitter.com/vE2YJt1fKy — quincy (@qlou112) January 11, 2023

Люди в социальных сетях обсуждают увиденное и пишут: "Она такая пьяная!", "Выпившая Милли Олкок - мое "тотемное животное", "Эмма Дарси заботится о ней - это так мило!".