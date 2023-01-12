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"Она пьяна?": В Сети завирусилось видео со звездой "Дома дракона" на сцене "Золотого глобуса"

rus.tvnet.lv
"Она пьяна?": В Сети завирусилось видео со звездой "Дома дракона" на сцене "Золотого глобуса"
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Эмма Дарси, Милли Олкок и Мигель Сапочник
Эмма Дарси, Милли Олкок и Мигель Сапочник Фото: AP/Scanpix

Во вторник, 10 января, в Лос-Анджелесе прошла премия "Золотой глобус". Поведение актрисы Милли Олкок во время церемонии смутило некоторых пользователей соцсетей. 

Звезда сериала "Дом дракона" (House of the Dragon) многим показалась пьяной в момент, когда находилась на сцене вместе со своей коллегой Эммой Дарси и режиссером Мигелем Сапочником. 

22-летняя Олкок держалась за Дарси, в то время как Сапочник читал благодарственную речь, получая "Золотой глобус" за лучший драматический сериал. 

Во время речи режиссера Олкок хихикала, показывала пальцем на кого-то в зале, прикрывая рот рукой.

Люди в социальных сетях обсуждают увиденное и пишут: "Она такая пьяная!", "Выпившая Милли Олкок - мое "тотемное животное", "Эмма Дарси заботится о ней - это так мило!".

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